Am 12. Juni kommt Limp Bizkit nach Berlin. Die US-Band spielt ein exklusives Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Alle Infos zum Konzert, Termin & Tickets.

Max-Schmeling-Halle Limp Bizkit in Berlin 2018 – Was Fans wissen müssen

Darauf haben ihre Fans lange gewartet: Nach ihrer erfolgreichen Tournee vor drei Jahren kommen Limp Bizkit im Sommer 2018 nach Deutschland zurück. Die Pioniere des Nu Metal haben sieben Shows in Deutschland bestätigt - darunter in Dresden, Frankfurt/Main und Bonn. Am Dienstag (12. Juni) werden sie in Berlin in der Max-Schmeling-Halle rocken.

Kaum einer anderen Band gelang es, einen so gigantischen Erfolg binnen nur weniger Jahre verbuchen zu können, wie dem 1994 gegründeten Crossover-Quartett aus dem US-amerikanischen Florida. Dass Limp Bizkit in ihrer mehr als 20-jährigen Historie nichts von der Energie verloren haben, beweisen ihre spektakulären Liveshows, mit denen sie nach wie vor Hunderttausende Fans weltweit begeistern.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Berlin-Konzert von Limp Bizkit sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Max-Schmeling-Halle ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 39,95 Euro (Stehplatz Umgang) im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Limp Bizkit spielen?

Diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert am 5. Juni im niederländischen Tilburg:

Show Me What You Got Hot Dog Rollin' Gold Cobra Walking Away My Generation Livin' It Up I'm Broke My Way Smells Like Teen Spirit Break Stuff Nookie Full Nelson Take a Look Around

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt im Stadtteil Stadtteil Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Limp Bizkit live in der Max-Schmeling-Halle, Dienstag, 12. Juni 2018; Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin