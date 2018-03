Earth Hour 2018 in Berlin - Das müssen Sie wissen

Am 24. März ist es wieder soweit: Zum zwöften Mal findet am Sonnabend die sogenannte Earth Hour statt. Um 20.30 Uhr machen Millionen Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Im Zeichen des Umweltschutzes werden Metropolen und Wahrzeichen ins Dunkel getaucht.

Rund um den Erdball nahmen in den vergangenen Jahren mehr als 7000 Städte an der Earth Hour teil. Auch 2018 machen bei der Earth Hour wieder Hunderte in Deutschland mit.

Licht aus für den Klimaschutz

Ihren Ursprung hat die Aktion in Sydney, wo 2007 erstmals mehrere Hunderttausend Australier das Licht ausschalteten. Ein Jahr später erreichte die Earth Hour bereits 370 Städte in 35 Ländern verteilt über 18 Zeitzonen. Die Earth Hour wurde schnell zu einer weltweiten Aktion.

Die Idee geht auf die Naturschutzorganisation WWF zurück und soll ein Zeichen für den Schutz der Erde setzen. Zugleich soll mit der Earth Hour aber auch darauf hingewiesen werden, dass jeder Einzelne einen Beitrag zu Klimaschutz und Energieeinsparung leisten kann.

Im Fokus der Earth Hour 2018 stehen dieses Jahr die zahlreichen Arten, die durch die Klimakrise bedroht sind. Die Veranstalter wollen darauf aufmerksam machen, dass der Klimawandel eine der größten Bedrohungen für die Vielfalt der Lebewesen auf der Erde sei.

Berliner Orte der "Earth Hour" 2018

Die "Earth Hour" wird auch in Berlin 2018 ein Zeichen setzen: Um Punkt 20:30 Uhr gehen vielerorts für eine Stunde die Lichter aus. So unter anderem am Berliner Rathaus, dem Brandenburger Tor, dem Funkturm, dem Europäischen Haus, dem Umweltministerium, der U.S. Embassy Berlin, dem Rathaus Treptow und Köpenick sowie dem Bezirksamt Spandau. Die zentrale Veranstaltung in Berlin findet ab 20:30 Uhr am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor statt.

Auch Betriebe und Privatpersonen sind dazu aufgerufen, am 24. März 2018 ab 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter auszuknipsen. Wer sein Engagement öffentlich zeigen möchte, kann sich auf der Webseite des WWF anmelden und so weitere Menschen zur Teilnahme motivieren.

So sah die Earth Hour 2016 am Brandenburger Tor aus:

Kurz vor dem Blackout: Eine Helferin des World Wildlife Funds (WWF) zündet eine Kerze auf dem Pariser Platz an. Foto: Gregor Fischer / dpa

Dann verschwindet das Brandenburger Tor plötzlich. Nur Kerzen erhellen den Platz. Foto: Reto Klar

Was dahintersteckt: Weltweit wurden im Rahmen der "Earth Hour" des World Wildlife Funds (WWF) die Lichter berühmter Gebäude als Zeichen des Klima- und Umweltschutzes ausgeschaltet. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Ungewohnter Blick: Das dunkle Brandenburger Tor in einer Langzeitbelichtung. Foto: Reto Klar

Auch am Sony Center wurde der Lichtschalter umgelegt. Eine Aufnahme vor... Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



... und nach dem Blackout. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS