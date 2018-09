Großer Preis von Singapur 2018 live in TV & Ticker

Am Wochenende wird der Grand Prix in Singapur ausgetragen: Hier finden Sie alle Informationen zur TV-Übertragung, Stream & Liveticker.

Am Wochenende (15. und 16. September) kämpfen die Formel-1-Fahrer in Südostasien um einen Platz auf dem Siegertreppchen. Das Nachtrennen in Singapur ist ein Highlight des Rennkalenders seit 2008.

Nirgendwo sonst wird so viel gefunkelt wie auf dem Marina Bay Circuit. Die Kulisse bildet die strahlend illuminierten Skyline des Stadtstaates: 108 Kilometer Stromkabel mussten in der City für die Formel 1 verlegt werden, 1.600 Lichtprojektoren erhellen die Szenerie.

Gleichzeitig ist der GP Singapur einer der für die Piloten und Fahrzeuge anspruchsvollsten Circuits. Die 5,065 Kilometer lange Bahn besitzt 23 Kurven und lässt in 61 Runden kaum Zeit, sich auszuruhen. Die harten Bremspunkte vor den zahlreichen 90-Grand-Kurven laden zum Ausbremsen ein; Fahrfehler werden hier unmittelbar bestraft.

Nach den Trainingsrunden am Freitag geht es am Samstag (16. September) für die Fahrer ins Qualifying; am Sonntag (17. September) findet das Rennen statt. RTL wird am Wochenende umfassend vom GP in Singapur berichten und das Qualifying und Rennen live im Fernsehen übertragen.

Großer Preis von Singapur live im Fernsehen

Wie gewohnt wird auch das 15. Rennen der Formel-1-Saison 2018 um den Großen Preis von Singapur live im Free-TV übertragen: RTL zeigt am Samstag das Qualifying live ab 14:45 Uhr.

Am Sonntag beginnt RTL ab 13:15 Uhr mit der Vorberichterstattung „Countdown“ auf das Rennen in Singapur einzustimmen. Moderieren wird die Sendung Florian König, der um 14:00 Uhr an die Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner abgibt, die live vom Rennen berichten. Im Anschluss daran zeigt RTL ab 16.10 Uhr die Siegerehrung und die Highlights des Rennens.

RTL Now – Der Grand Prix Singapur im Livestream

Alle Formel-1-Interessierte, die es am Sonntag nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, das Rennen im Live-Stream zu verfolgen. RTL bietet auf seiner Homepage einen kostenlosen Live-Stream mit zusätzlichem Live-Chat an.

Die Formel-1 2018 live im Ticker aus Singapur

Die Morgenpost bietet Ihnen zu allen Rennen, Qualifyings und freien Trainings Formel-1- Liveticker. Mit dem Ticker verpassen sie keinen Rennereignis und sind auf den Punkt informiert zu Strecke, Wetterbedingungen, Rennmannöver & Siegchancen.

>>> Morgenpost-Liveticker zum Grand Prix Singapur

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zur Formel-1.