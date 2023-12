Entdecken Sie eine Bildungsreise voller Vielfalt und Chancen an der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Petershagen. Hier öffnen sich Türen zu individueller Entfaltung, selbstständigem Lernen und einer hervorragenden Berufs- und Studienorientierung. Tauchen Sie ein in eine Schulgemeinschaft, die auf gegenseitiger Akzeptanz, Toleranz und einem globalen Horizont basiert.

In einer Welt, in der Bildung den Schlüssel zum beruflichen Erfolg darstellt, präsentiert sich die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Petershagen der FAWZ gGmbH als ein Ort, an dem jedes Kind nicht nur Wissen erwirbt, sondern auch seine individuellen Stärken entfalten kann.

"In unserer Bildungseinrichtung stellen wir alles, was Ihr Kind zum erfolgreichen Lernen benötigt, an einem Ort bereit. Mit drei Schulgebäuden, einem großzügigen Schulhof, einer voll ausgestatteten Sporthalle direkt auf dem Gelände und einem Outdoor-Sportplatz bieten wir eine vielseitige Lernumgebung", so die Verantwortlichen. "Die Gesamtschule Petershagen ist nicht nur ein Ort des Wissenserwerbs, sondern auch eine Wohlfühl-Umgebung, in der sich Schülerinnen und Schüler entfalten können. Die gute Verkehrsanbindung erleichtert zudem den Zugang zu unserer Schule, um sicherzustellen, dass Bildung für jedes Kind leicht erreichbar ist."

Förderung der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung

Das vorrangige Ziel dieser Schule ist es, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur mit Wissen, sondern auch mit der Befähigung zur Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder eines Studiums die Türen verlassen. Ab der 7. Klasse bietet die Schule eine individuelle Fortsetzung der Schullaufbahn an. Kleine Klassen und intensive Betreuung ermöglichen eine ganzheitliche Entwicklung durch Lernberatung, Schullaufbahnberatung und Berufsberatung.

Die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe vereint die Vorteile von Oberschule und Gymnasium. Die dreijährige gymnasiale Oberstufe bietet nicht nur einen entspannten Weg zum Abitur, sondern auch eine optimale Vorbereitung. Kleine Kurse, individuelle Förderung und die Möglichkeit, in der 11. Klasse eine weitere Fremdsprache zu erlernen, sichern den Weg zum Abitur für jeden, unabhängig von früheren Sprachkenntnissen. Zudem garantiert sie einen Unterricht ohne Ausfallzeiten, um so einen effizienten sowie störungsfreien Lehrbetrieb zu gewährleisten.

Mit Stolz trägt die Schule das Siegel "Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung". Durch Praxiserfahrungen, Kooperationen und gezielte Unterstützung bereitet die Institution ihre Schüler umfassend auf die Zukunft vor. "Wir öffnen Schule und Unterricht in besonderem Maße für Praxiserfahrungen und Kooperationen mit externen Partnern und unterstützen unsere Schüler beim Übergang in eine Berufsausbildung, in ein Studium oder in eine andere Form der beruflichen Bildung", so heißt es seitens der Bildungseinrichtung. Zudem ist sie autorisierte Prüfungsschule für die Spanisch-Sprachdiplome DELE.

Digitale Pioniere: Modernste Ausstattung und Medienerziehung im Fokus

Auch aktuelle Trends setzt die Schule in den Fokus, indem sie eine hochmoderne Lernumgebung schafft. Alle Fachräume sind mit state-of-the-art-Technologie ausgestattet, die ein zeitgemäßes Lernen ermöglichen soll. In diesem innovativen Umfeld arbeiten sowohl Schüler als auch Lehrer an eigenen Laptops, die als Werkzeuge zur Entfaltung individueller kreativer Potenziale dienen. Die Klassenzimmer sind mit interaktiven Activeboards ausgestattet, die eine facettenreiche und dynamische Lehr- und Lernatmosphäre schaffen.

"Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Medienerziehung, die als eigenständiges Unterrichtsfach verankert ist. Unser Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur fit für die digitale Welt zu machen, sondern ihnen auch einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien zu vermitteln", so die Schule. "Durch diese gezielte Ausrichtung auf modernste Bildungstechnologien streben wir danach, die Lernprozesse unserer Schüler auf zukunftsweisende und nachhaltige Weise zu gestalten."

© Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Petershagen

Internationale Perspektiven, Akzeptanz, Toleranz

Das Schulleben ist geprägt von internationalen Projekten, darunter Erasmus+ Unternehmungen und Austauschprogramme. Die Schule fördert nicht nur das interkulturelle Verständnis, sondern ermöglicht auch erweiterte Fremdsprachenkompetenzen durch praktische Anwendungen.

Für einen harmonischen Schulalltag und als Grundlage für das spätere Berufsleben werden hier die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gestärkt. Ein respektvoller Umgang und die Ablehnung von Gewalt sind grundlegende Prinzipien der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Petershagen. Am 8. November 2021 erhielt sie den Titel "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage". Über 3.500 Schulen positionieren sich in diesem Netzwerk gegen Diskriminierung, Mobbing und Gewalt, und die Schule setzt sich aktiv für eine respektvolle Schulgemeinschaft ein.

Informieren Sie sich über die Gesamtschule Petershagen: Jetzt schon Schulplatz für 2024/25 sichern

Wussten Sie, dass Sie Ihr Kind bereits vor Erhalt des Grundschulgutachtens an einer Schule in freier Trägerschaft anmelden können? Alles, was Sie tun müssen, ist das Anmeldeformular der Schule auszufüllen und es postalisch oder per E-Mail an diese Adresse zu senden:

Anschrift:

Eggersdorfer Str. 91 - 95

15370 Petershagen/Eggersdorf

Mail: sekretariat.gsp@v.fawz.de

Entdecken Sie die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten an der Gesamtschule Petershagen und gestalten Sie gemeinsam eine erfolgreiche schulische Zukunft.

Jetzt informieren