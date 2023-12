Tauchen Sie ein in ein zauberhaftes Weihnachts-Wunderland mitten in der Stadt! The Playce am Potsdamer Platz lädt Sie ein, die vorweihnachtliche Zeit mit kreativen Aktionen, märchenhaften Momenten und musikalischen Highlights zu erleben.

Wenn der Duft von Plätzchen in der Luft liegt und die ganze Stadt mit Lichterketten erleuchtet wird, steigt die Vorfreude auf das Fest der Liebe.

Ein Zauberhaftes Weihnachts-Wunderland am Potsdamer Platz

Wer an den Adventswochenenden noch die letzten Geschenke für seine Liebsten besorgen möchte, kann in der Shopping- und Erlebnis-Destination The Playce am Potsdamer Platz ins Weihnachts-Wunderland eintauchen. Dort werden an den Adventssamstagen sowie an den verkaufsoffenen Sonntagen am 3. und 17. Dezember von 14 bis 19 Uhr verschiedene Aktionen angeboten, die Kinder- und Erwachsenenherzen höherschlagen lassen.

Für alle, die sich künstlerisch austoben möchten, ist die DIY-Station, die von 14 bis 18 Uhr geöffnet hat, genau das Richtige. Dort haben Besucher:innen die Möglichkeit, selbst weihnachtliche Dekoration zu kreieren oder ihre Präsente noch durch eine persönlich gestaltete Karte zu ergänzen.

Kinderaugen werden bei der Märchen-Station zum Leuchten gebracht. In der weihnachtlichen Kids Lounge können die kleinen Besucher:innen mehrmals täglich Weihnachtsgeschichten und Märchen lauschen, während ihre Eltern noch ganz entspannt die letzten Besorgungen machen.

Im Anschluss haben die Kids noch die Möglichkeit, Santa höchstpersönlich ihre Wunschliste zu überreichen. Selbstverständlich stehen der Weihnachtsmann und seine Gehilfin auch für Fotos zur Verfügung, um diesen besonderen Moment festzuhalten. Wer vielleicht doch etwas zu schüchtern ist, um auf Santas Schoß Platz zu nehmen, kann seine Wunschliste, ein selbst gebasteltes Geschenk oder eine ganz persönliche Nachricht einfach in den unübersehbaren roten Briefkasten werfen. Dort werden bis zum 23. Dezember alle Briefe gesammelt und nach Himmelpfort, der offiziellen Adresse vom Weihnachtsmann, geschickt, wo dieser die Briefe erhält und jeden einzelnen beantwortet.

© Natascha Hamel

Märchenhafte Momente und unvergessliche Erinnungerungen

Apropos Fotos: The Playce bietet allen Besucher:innen die Möglichkeit, für ein kleines Fotoshooting das ultimative weihnachtliche Setting zu nutzen. So kann man zwischen Geschenken, Lametta und jeder Menge Glitzer das perfekte XMAS-Bild schießen. Die Photo Opportunity steht bis zum 27. Dezember täglich zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung.

Was darf natürlich nicht fehlen, um in vorfestliche Stimmung zu kommen? Richtig: Musik. Von modern bis klassisch sind alle Stile dabei. This is Hinni wird an den Adventswochenenden festliche Christmas Pop Songs zum Besten geben – begleitet von Klavier, Cajon, Gitarre und Saxophon. Für die Klassik-Fans sind die Auftritte von Just Duo auf jeden Fall einen Besuch wert. Sie erwecken die Weihnachtslieder mit Violine, Klarinette und Saxophon zum Leben.