Zu seinem 25-jährigen Jubiläum gastiert das West-Eastern Divan Orchestra am 9 August 2024 mit Daniel Barenboim und Jahrhundertgeigerin Anne-Sophie Mutter in der Berliner Waldbühne.

Violinvirtuosin Anne-Sophie Mutter ist dem West-Eastern Divan Orchestra seit langer Zeit eng verbunden. Schon bei den großen Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Orchesters 2019 war sie an der Seite von Daniel Barenboim und Yo-Yo Ma als Solistin zu erleben. Jetzt, fünf Jahre später, begleitet sie die jungen Musiker:innen aus Israel, Palästina und vielen anderen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas erneut auf ihrer Sommertournee zu den wichtigsten Konzertsälen und Musikfestspielen. Am 9. August machen sie Halt in Berlin für ihr traditionelles Open-Air-Konzert in der Berliner Waldbühne. Gemeinsam senden sie eine Botschaft des Humanismus, der Gleichheit und des friedlichen Miteinanders, die heute, so Daniel Barenboim, lauter denn je sein muss.

Musikerinnen und Musiker vieler Nationen in einem Orchester

Die Gründung des West-Eastern Divan Orchestra vor mehr als zwanzig Jahren geht auf die gemeinsame Initiative Daniel Barenboims und des palästinensisch-amerikanischen Literaturwissenschaftlers Edward W. Said zurück. 1999 hatten sie junge Musikerinnen und Musiker aus Israel, Palästina und anderen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas zu einem Workshop in die damalige Kulturhauptstadt Weimar eingeladen mit dem Ziel, durch die Erfahrung gemeinsamen Musizierens und des Zusammenlebens auf Augenhöhe einen Dialog zwischen Menschen zu ermöglichen, die sich sonst nur im Klima feindseliger Auseinandersetzungen begegnen konnten. Die Resonanz machte deutlich, dass der musikalische und zwischenmenschliche Austausch über den Workshop hinaus fortgesetzt werden musste: „Keiner von uns hatte damit gerechnet, doch sofort war klar, dass wir ein Orchester vor uns hatten“, erinnert sich Daniel Barenboim an die Geburtsstunde des West-Eastern Divan Orchestra.

Das West-Eastern Divan Orchestra als musikalischer Botschafter

Schnell wurde das Orchester zu den wichtigsten internationalen Festivals und in die bedeutendsten Konzertsäle eingeladen. „Niemals hätten wir uns damals im Traum vorstellen können, dass dieses Orchester als musikalischer Botschafter der Verständigung durch die ganze Welt reisen würde“, sagt Daniel Barenboim, der mit dem West-Eastern Divan Orchestra heute regelmäßig bei den Festspielen in Salzburg und Luzern, den BBC Proms in London, im Wiener Musikverein, der Carnegie Hall, in der Mailänder Scala und im Centro Cultural Kirchner in Buenos Aires zu Gast ist. Ein Konzert in Rabat (Marokko) war 2003 der erste Auftritt des West-Eastern Divan Orchestra in einem arabischsprachigen Land. In den Heimatländern seiner Mitglieder zu spielen, ist nach wie vor eines der wichtigsten Ziele des Orchesters – weitere Auftritte in Doha, Abu Dhabi und das symbolträchtige Konzert 2005 in Ramallah waren wichtige Schritte auf diesem Weg.

Heute hat das West-Eastern Divan Orchestra seine institutionelle Heimat im Herzen Berlins gefunden. 2012 führte seine wegweisende Arbeit zur Gründung der Barenboim-Said Akademie und fünf Jahre später zur Eröffnung des Pierre Boulez Saals im ehemaligen Magazingebäude der Staatsoper Unter den Linden. Seitdem sind die drei Institutionen vereint in ihrer Mission, die Musik zu einer Botin des Humanismus und der transkulturellen Verständigung zu machen – und somit die Vision Daniel Barenboims und Edward W. Saids weiterzutragen.

