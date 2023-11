Raus in die Stadt und rein ins Familienabenteuer mit dem Berliner FamilienPass 2024. Von Abenteuer bis Zeitreise, alles mit dabei.

Was machen wir heute? Wie oft schallt diese Frage durchs Haus? Oft fehlen einem Ideen zu neuen Ausflügen und Aktivitäten. Viele Unternehmungen kosten zudem viel Geld oder die Interessen gehen zu weit auseinander, als dass man die Familie unter einen Hut bekommt. Hier bietet der Berliner FamilienPass Abhilfe. Für das kommende Jahr ist er prall gefüllt mit Freizeittipps und über 300 Preisvorteilen mit satten Rabatten zwischen 20 und 50 % beim Besuch von Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen. Hinzu kommen über 200 Verlosungen zu Events, Kurzreisen, Workshops, Ausflügen und Co. Egal ob Kletterwald, Konzert- oder Kinobesuch, Freizeitpark oder Museumserkundung, Naturfreund oder Stadtkind, Indoor- oder Outdoorfan – der Berliner FamilienPass hat für jeden Geschmack das Passende im Angebot. Und das Beste ist: die Kosten für den FamilienPass hat man meist schon nach dem ersten oder zweiten Besuch wieder eingespielt.

Die Highlights des Berliner FamilienPass

Ideen und Inspiration:

Los geht’s mit den Ausflugstipps: Auf rund 230 Seiten ist der Berliner FamilienPass gefüllt mit Aktionen und Adressen, wo man mit der Familie besonders viel erleben kann. In den Kategorien „Sport und Spiel“, „Sehenswertes“, „Kultur“, „Familienleben“ und „Außerhalb“ kann hemmungslos gemeinsam gestöbert und danach abgestimmt werden. In der Rubrik „Berlin-Tipps günstig für alle Familien“ findet man Ausflugstipps und Ideen zu Einrichtungen die besonders familienfreundliche Preise oder kostenfreien Eintritt anbieten. Diese kann man auch ohne Coupons ganzjährig besuchen.

Preisvorteile und Rabatte

Der Pass bietet über 300 Preisvorteile in Form von Coupons, die zum Teil sogar mehrfach nutzbar sind. Unter anderem gibt es z.B. 50 % Rabatt bei der Anmietung einer Kegelbahn bei Big Bowl Lichtenberg, beim Familienausflug in den Zoo oder Tierpark Berlin kann man jeweils 10 € sparen, 6 € Ermäßigung erhält man beim Familienbesuch in einem der 100 geförderten Kinder- und Jugendtheater Berlins und 50% beim Kauf von Tickets für Basketball und Volleyballspiele der deutschen Meister ALBA Berlin und BR Volleys.

Kinder haben beim Berliner FamilienPass Vorfahrt und so gibt es für sie jeweils 1 x freien Eintritt beim Besuch des Feuerwehr- und U-Bahn-Museums, bei den Sternwarten und Planetarien oder beim Besuch des Britzer Gartens und der Gärten der Welt. Auch bei den Berliner Eisbahnen können sie kostenfrei Schlittschuh fahren. 3 x freien Eintritt für Kids bieten die Schwimmbäder der Berliner Bäder Betriebe. Weitere Preiseinsparungen und freie Eintritte für die Kids gibt es u.a. für diverse Museen, Theater, Kinos, Schiffstouren und viele weitere Sport-, Kreativ-, Spiel- und Kulturangebote. So kann man ganz einfach auch mal etwas Neues ausprobieren.

Verlosungen:

Übers Jahr verteilt erwarten euch 200 Verlosungen zu Ausflügen, Kurzreisen, Events, Workshops und für Sachpreise. Exklusiv verlost werden u.a. Ausflüge zum Heide Park Resort oder dem Serengeti Park, zum Majaland Kownaty – Familienfreizeitpark oder der Leipziger Buchmesse. Freikarten gibt es für den Filmpark Babelsberg, das Berliner Taschenlampenkonzert, das Berliner 6 Tage Rennen, die Zimt und Zauber Show im Wintergarten u.v.m. zu gewinnen.

So wird jeder Tag zu einem neuen Familienabenteuer, egal ob in oder um Berlin, draußen oder drinnen.

Zusätzliche Angebote für Familien mit geringem Einkommen und Alleinerziehende:

Familien mit geringem Einkommen können sich beim „Konzertprogramm für junge Menschen & Familien“ über Eintrittskarten zum halben Preis freuen. Zusätzlich geht ein bestimmtes Kontigent der verlosten Plätze (ca. 25%) bei den Verlosungsaktionen direkt an diese Zielgruppe. Über Extra-Verlosungen werden zudem Plätze für Ferienschwimmkurse und Wochenendreisen vergeben.

Jetzt kaufen: Den Berliner FamilienPass 2024 gibt es ab sofort für einmalig 6 Euro u.a. bei deinem dm drogerie markt, vielen Bibliotheken und Bürgerämtern oder direkt im Büro des JugendKulturService. Auch über den Online-Shop des JKS kann der Pass bestellt werden. Er ist einkommensunabhängig von allen Berliner Familien (Wohnsitz in Berlin) mit Kindern bis einschließlich 17 Jahren nutzbar und das gesamte Kalenderjahr 2024 gültig.

Alle Infos zum Pass und seinen unzähligen Möglichkeiten findet man unter www.jugendkulturservice.de