Viel zu früh ist der Ausnahmekünstler und Frontman der der Kultband Queen - Freddie Mecury - im Alter von 45 Jahren verstorben. Mit seiner Band QUEEN feierte er Mega-Erfolge. Ihre Hits sind unsterblich und begeistern nach wie vor Jung und Alt mit dem Repertoire aus Rock, Pop, Klassik, Balladen, Disco oder RnB in ihren Songs.

Durch den Film „Bohemian Rhapsody“ (2018), durch zahlreiche ausgestrahlte Dokumentationen und Live- Konzerte der Ausnahme-Band und natürlich deren Musik, bleibt QUEEN bis heute unvergessen bei ihrer riesigen Fangemeinde.

Jetzt bringen wir The Music of QUEEN – Live auf die Bühne – die derzeit wohl beste und authentischste QUEEN-Tribute-Show, mit dem „jungen Freddie“.

© Paul Gaertner

Präsentiert wird die großartige Musik von QUEEN von einer erstklassigen Liveband um den charismatischen Frontmann Valentin L. Findling, der Freddie Mercury so atemberaubend & authentisch verkörpert wie kein Zweiter.

Als Sänger und Keyboarder beschränkt sich seine Begeisterung jedoch nicht nur auf den Jazz, auch andere Musikrichtungen haben es ihm angetan. Neben Musik-Produktionen wirkt Valentin unter anderem bei verschiedenen Theater- und Tanzproduktionen mit, ein einzigartiges Multitalent eben. Durch seine Liebe und Begabung zur Kunst lässt er Freddie auferstehen und begeisterte mit seinen Auftritten bereits die Gäste beim OPEN AIR RESTAURANT im Sommer 2020 und bei dem Event QUEEN at the Castle von Nov. 2021 - Jan. 2022 auf dem Heidelberger Schloss.

Valentin L. Findling als „Freddie” begann bereits im Alter von 5 Jahren mit dem Klavierspiel. Schon während seinem ersten Musikstudium an der Musikhochschule Würzburg als Stipendiat gewann er mehrere Preise, unter anderem den 1. Platz beim Frankfurter Steinway Förderpreis im Bereich Jazzklavier & den „Sparda Jazz Award Düsseldorf“ mit seiner Band „BOP“.

Die Band: Die Profi-Musiker arbeiten in den Bereichen – Live, Studio, Musical, Touring, Eigenproduktionen und spielen u.a. auf Kreuzfahrtschiffen, bei Firmenevents, Corporate Events, Tourneen, Festivals und auf privaten Veranstaltungen.

Sie spielten beispielweise mit Laura Carbone, Paul Overstreet (Nothing At All), Peter Schilling, Earl Harvin (u.a. Seal, Sam Smith, Céline Dion), Sandy (No Angels), waren Support vor z.B. Manfred Mann's Earth Band, Eric Clapton, Incognito, Paul Young, Nik Kershaw, Jimmy Sommerville, Gregor Meyle und tourten u.a. mit den Musicals Musical Rocks, Fack ju Göhte und von 2018 – 2020 mit dem Erfolgs-Musical BEAT IT!

Die Songs bieten einen Rundumschlag durch das gesamte QUEEN-Repertoire, mit Kind Of Magic · Another One Bites The Dust · Don’t Stop Me Now · Bohemian Rhapsody · Radio Ga Ga · Ay-Oh · Hammer To Fall · I Want To Break Free · Under Pressure · I Want It All · Who Wants To Live Forever (Freddie only) · We Will Rock You · We Are The Champions · The Show Must Go On · One Vision · Killer Queen · Love Of My Life · Tie Your Mother Down · Somebody To Love · Crazy Little Thing Called Love · Fat Bottomed Girl

Erleben Sie am 20. Januar 2024 um 21 Uhr im Tempodrom Berlin mit The Music of QUEEN Live die Wiederauferstehung einer der größten Bands der Rock- und Pop-Geschichte!