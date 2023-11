Dirk Arnold aus Berlin hat den Schritt gewagt und eröffnete die e-motion e-Bike Welt Adlershof. Er selbst ist schon jahrelang begeisterter e-Bike-Enthusiast und da lag es mehr als nahe, sein Hobby mit seinem Beruf zu verbinden. Im Interview beschreibt er seinen Weg, vom ersten Kontakt mit dem Franchiseunternehmen e-motion experts GmbH, bis hin zur Shoperöffnung und warum er eine Leidenschaft für e-Bikes hat.

Dirk, mit der e-Bike Branche hattest du im beruflichen Kontext zuvor nicht viel zu tun gehabt. Aus welchem Bereich bist du und wie kam es zu dem Schritt?

Ich habe meine Ausbildung als klassischer Kaufmann begonnen. Das war im Jahr 1992. Die ersten Jahre war ich in einem alteingesessenen Unternehmen tätig, im Bereich Eisenwaren, Hausrat und Werkzeuge. Ab 1998 war ich zunächst als Filialleiter, später dann in der Regionalleitung bei einem Unternehmen für Haushaltswaren für einige Jahre beschäftigt. Danach dann bei einem deutschen Kochgeschirr-Hersteller, wo ich unter anderem den stationären Vertrieb ausgebaut habe. Das Arbeiten war jedoch recht zahlenbasiert und viele Freiheiten blieben einem nicht. Das war der Punkt, an dem ich entschied, einen anderen Weg einzuschlagen.

Wie bist du damals auf e-motion gekommen und was war der ausschlaggebende Grund, dass du dich für e-motion entschieden hast?

Für mich war klar: Ich möchte mich mit e-Bikes selbstständig machen und da gab es für mich nur einen wirklich guten Lizenzpartner am Markt und das ist e-motion. Das Unternehmen ist unglaublich breit aufgestellt und bringt jahrelange Branchenerfahrung mit. Für mich gab es daher keine andere Option und nahm dann schließlich 2021 erstmals Kontakt zu e-motion auf.

Erzähle gerne mehr über den Prozess. Wie kann man sich den Ablauf vorstellen? Wo liegen eventuell auch Herausforderungen?

In meinem Fall war die Immobiliensuche mit Abstand die größte Herausforderung. Gerade in dieser schwierigen Anfangsphase bin ich unglaublich dankbar, das e-motion Team im Background zu haben, gerade auch das Business Development Team, die mich während des ganzen Prozesses begleiten. Man wächst definitiv zusammen in dieser Zeit. Aber nicht nur das Verhältnis zur Zentrale, sondern auch unter den Partnern ist unterstützend und der Austausch sehr wertvoll. Letztlich bin ich erst durch die Mithilfe eines Partners an unsere Immobilie gekommen und unglaublich dankbar. Das zeigt einfach, wie besonders der Zusammenhalt innerhalb der e-motion Gruppe ist.

Würdest du sagen, das sind unter anderem die Vorteile eines Franchise-Unternehmens, dass man innerhalb der Gruppe Kräfte bündelt und vom Austausch untereinander profitiert?

Absolut. Die Menschen innerhalb der Gruppe machen letztlich die Arbeit auch so besonders und das jährliche Partner-Meeting hat mich vollends überzeugt. Man fühlt sich einfach willkommen und kommt direkt ins Gespräch mit den Kolleg:innen. So unterschiedlich auch alle sind, so spannend ist auch der Austausch untereinander. Wir sitzen alle im gleichen Boot und da kann man, gerade in Hinblick auf größere Marketingstrategien, nur voneinander partizipieren.

Erzähle uns etwas über die e-motion e-Bike Welt Adlershof. Was erwartet die Besucher:innen?

Wir bieten eine große Palette an verschiedenen e-Bike Modellen aus dem Premium e-Bike Segment. Sei es City e-Bikes, Trekking e-Bikes, e-MTBs, Drei- und Lastenräder - bei uns wird wirklich jeder fündig. Wir legen vor allem auf eine fachkundige Beratung Wert, da wir nur so garantieren können, dass der Kunde das e-Bike findet, das am besten auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Probefahrten sind dabei natürlich auch unerlässlich. Mit einer Außenfläche von über 700 Quadratmetern eignet sich unser Standort optimal für ausgiebige Testfahrten. Ein weiterer elementarer Baustein unseres Angebots ist unsere integrierte Werkstatt mit einem umfangreichen Serviceangebot.

Wo siehst du speziell die Vorteile für die Kund:innen im stationären Handel gegenüber im Online-Handel beim e-Bike Kauf?

Mit unseren verschiedenen Themenwelten schaffen wir für die Besucher:innen eine Erlebniswelt. Es ist einfach ein Unterschied, ob du die Bikes nur online sehen kannst oder live vor Ort und dabei die Möglichkeit hast, gleich mehrere Modelle zu testen. Ein großer Unterschied ist auch die Anonymität im Online-Handel. Gerade die persönliche Beratung ist in diesem Bereich enorm wichtig, da alle Komponenten stimmig sein müssen. Bei einer Online-Bestellung kann man schnell Gefahr laufen, dass das Bike doch nicht den Bedürfnissen entspricht. Und natürlich auch in Hinblick auf die ganze Abwicklung im Nachgang, wie Service, Wartung etc., ist es von Vorteil, wenn man das Bike bei einem fachkundigen e-Bike Experten vor Ort gekauft hat.

Zu guter Letzt: Wieso sollte man deiner Meinung nach auf ein e-Bike umsteigen?

Es ist ein geiles, grünes Lebensgefühl! Sich auf's e-Bike zu setzen und die Umgebung zu genießen. E-Bikes bieten einfach eine fantastische Reichweite und machen das Radfahren zu einem echten Vergnügen. Es ist einfach ein unglaublich tolles Fahrgefühl, das man nicht mehr missen möchte.