Grauer Dienstag: Wolken und stellenweise Regen in Berlin

Berlin. In Berlin und Brandenburg setzt sich das trübe Herbstwetter fort. Heute prägem viele Wolken das Bild. Der Tag startet teils neblig-trüb. Längere Zeit bleibt es trocken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) anfangs örtlich Sprühregen, vor allem am Abend in den nördlichen Landesteilen ist stellenweise mit leichtem Regen zu rechnen. Die Höchsttemperatur pendeln sich bei 16 bis 19 Grad ein. Schwacher Westwind, am Abend auf Süd drehend.

In der Nacht zum Mittwoch Durchzug hoher Wolkenfelder. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Schwacher Süd- bis Südwestwind.

Ausblick auf die nächsten Tage: Temperaturen steigen zur Wochenmitte stark an

Am Mittwoch Durchzug wechselnd dichter Wolkenfelder. Am meisten Sonnenschein in Südbrandenburg. Im Norden Brandenburgs stark bewölkt und am Abend aufkommender schauerartiger Regen, sonst meist trocken. Ungewöhnlich warm, Höchstwerte 20 bis 25 Grad, mit den höchsten Werten an der Grenze zu Sachsen. Zunehmend mäßiger bis frischer Südwestwind.

In der Nacht zum Donnerstag Durchzug eines Regengebietes. Tiefsttemperatur 15 bis 11 Grad. Mäßiger Südwestwind. Im Bereich des Niederschlages vorübergehend Winddrehung auf West bis Nordwestwind und lokal Windböen.