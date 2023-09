Wetter: Spätsommer in Berlin und Brandenburg weiter heiter, sonnig und warm – 30 Grad

Berlin. Auch am Freitag zeigt sich der Spätsommer in Berlin und Brandenburg von seiner sonnigen Seite. Mit bis zu 31 Grad bleiben die Temperaturen dank des beständigen Hochdruckeinflusses weiter hoch. Auch für das Wochenende prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) Badewetter. In der Nacht auf Sonnabend können die Temperaturen aber auf bis zu 10 Grad fallen. Außer zeitweise in der Uckermark bleibt das Wetter heiter und trocken.

Sonnabend: Wenige Schleierwolken, viel Sonne und 31 Grad

Am Sonnabend bleibt das Wetter, abgesehen von einzelnen Schleierwolken, sonnig und trocken. Auch am Samstag beträgt die Höchsttemperatur um 31 Grad, trotz verhaltenem Südost-Wind.

In der Nacht zum Sonntag bleibt das Wetter wolkenlos und niederschlagsfrei. Die nächtlichen Tiefstwerte fallen auf zwischen 16 und 10 Grad.

Sonntag: Hochdrucklage sorgt für beständigen Sonnenschein

Am Sonntag ist in Berlin und Brandenburg mit heiterem Sonnenschein zu rechnen, nur einige wenige Quellwolken trüben das Bild. Dafür bleibt es trocken mit Höchstwerten zwischen 29 und 32 Grad. Schwacher West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei, örtlich Nebel. Tiefstwerte zwischen 17 und 11 Grad.

Wochenausblick: Warmer Start in die Woche, Umschwung am Mittwoch

Auch zum Wochenstart bleibt der Region Berlin der Spätsommer erhalten. Laut Deutschem Wetterdienst ist weiter mit Tages-Höchsttemperaturen um 30 Grad zu rechnen, Niederschlag bleibt weiter aus. Erst am Mittwoch zieht die beständige Hochdrucklage vorüber. Dann ist mit Regen, Windböen und einem Temperatursturz auf maximal 18 Grad zu rechnen.