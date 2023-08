Schreckliches Verbrechen: Berliner Gastronomin in Schöneberg getötet

Berlin. In der Nacht auf Freitag ist in Schöneberg eine Frau brutal getötet worden. Gegen 0.45 Uhr wurde sie mit schweren Verletzungen in der Fuggerstraße in einer Hofdurchfahrt zu einem Parkplatz gefunden. Für die 61-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Ein eintreffender Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Recherchen der Morgenpost haben nun zu Tage gebracht, um wen es sich bei der Toten handelt.

Gastronomin aus der Thai-Food-Szene: Tod mutmaßlich durch Messerstiche

Aufgrund der Auffindesituation und der Art der Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Neben der Frau lag eine blutverschmierte Tasche. Nach internen Informationen könnte es sich um eine oder mehrere Stichverletzungen im Bereich des Halses handeln, vermutlich mit einem scharfen Gegenstand. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen flüchtig sein. Der Tatort liegt mitten im "Regenbogenkiez" im Ortsteil Schöneberg, einem Zentrum der Berliner LGBTQ-Szene . Eine Mordkommission ermittelt.





Morgenpost-Informationen zufolge handelt es sich bei der Getöteten um die 61-jährige Gastwirtin Siliya R. Die Gastronomin, die ein Restaurant in der Kantstraße betrieb, war in der thailändischen Gastroszene tief verwurzelt und führte früher einen Imbissstand auf dem Thai-Food-Markt im Preußenpark. Aus der Szene ist zu hören, dass sie in Schöneberg mit ihrem Lebensgefährten verabredet gewesen sei.