Großbrand in Heinersdorf: 100 Kubikmeter Bauschutt brennen

Berlin. Ein Großbrand ist am frühen Morgen in einer Lagerhalle in Heinersdorf im Bezirk Pankow ausgebrochen. In einer Verwertunganlage in der Blankenburger Straße rückte die Feuerwehr gegen 4.30 Uhr morgens mit einem Groß-Aufgebot von 96 Einsatzkräften aus. Laut Feuerwehr-Informationen gingen rund 100 Kubikmeter Baustoffreste in Flammen auf.

#Brandbekämpfung in #Heinersdorf. Es brennt eine Lagerhalle in einer Verwertungsanlage in der #Blankenburger_Str. Wir sind mit 96 Einsatzkräften auf dem Weg zur Einsatzstelle. Weitere Informationen folgen… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 18, 2023

Die 600 Quadratmeter große Halle wurde in Rauch und Flammen gehüllt, für die nähere Umgebung gab die Feuerwehr eine Warnung an die Bevölkerung aus. Aufgrund der starken Geruchsbelästigung sind Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen verschlossen zu halten.

Foto: Christoph Soeder / dpa

In dem Lager, das zu einer Recyclingfirma für Holz- und Baustoffe gehört, gestalten sich die Löscharbeiten schwer. Mit Unterstützung des technischen Dienstes, zieht die Berliner Feuerwehr das brennende Material Stück für Stück aus der in dichten Rauch gehüllten Lagerhalle. Dort wird es dann unter freiem Himmel gelöscht. Eine konkrete Bedrohung für die Gesundheit besteht für Anwohner, auch in nächster Nähe, jedoch nicht.

