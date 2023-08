Aktionstage Bürgeramt: Personalausweis beantragen auf dem Tempelhofer Feld

Berlin. Das Bürgeramt Tempelhof-Schöneberg will mehr Auszubildende gewinnen und geht dafür ungewöhnliche Wege. Am 24. und 25. August platziert es das „Ausbildungsbürgeramt“ auf dem Tempelhofer Feld, um für die Ausbildungsberufe des Bürgeramts zu werben. Berlinerinnen und Berliner können sogar vor Ort einen neuen Personalausweis beantragen. Und das geht so.

Für die Aktion ziehen die Mitarbeitenden des Bürgeramts für zwei Tage in das energieautarke Tiny House, das im Rahmen des Kiezlabors von CityLab am Südwestrand des Feldes Station macht. Am 24. und 25. August können Hauptstadtbürger direkt vor Ort die Dienstleistungen des Bürgeramts in Anspruch nehmen. Um etwa neue Ausweisdokumente oder ein Führungszeugnis zu beantragen, muss ein Sondertermin vereinbart werden. Die Terminreservierung wird am Donnerstagnachmittag (18. August) auf der Internetseite des Bürgeramts freigeschaltet. Die Zahl der Termine ist begrenzt.

Bürgeramt Tempelhof-Schöneberg stellt Ausbildungsberufe vor

Beantragt werden kann auch der Reisepass oder eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister. Zudem ist der Umtausch des alten Führerscheins in einen EU-Kartenführerschein möglich. Zu beachten ist dabei jedoch, dass vor Ort keine Bar-Zahlung möglich ist und keine Fotos für Ausweisdokumente erstellt werden können. Diese müssen mitgebracht werden.

Im Zentrum stehen jedoch die Ausbildungsberufe, die das Bürgeramt zu bieten hat. Darunter die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten oder zum -fachangestellten. Derzeit sind neun Azubis und Praktikanten im Bürgeramt Tempelhof-Schöneberg beschäftigt.

Laut Sozialstadtrat Matthias Steuckardt, der unter anderem auch für das Bürgeramt zuständig ist, spreche unter anderem das gute Team für eine Ausbildung im Bürgeramt. „Die Ausbilderinnen und Ausbilder des Ausbildungsbürgeramtes Tempelhof-Schöneberg leben die Arbeit im Bürgeramt mit größtem Engagement. Sie sind fachlich und persönlich in der Lage, Lernbereitschaft und selbstständiges Arbeiten zu fördern und zu fordern“, so Steuckardt. Sie würden sich zudem mit ihrer Arbeit sehr darum bemühen, dem Beruf der Sachbearbeiterin und des Sachbearbeiters ein positives Image zu geben.

Lesen Sie auch:

