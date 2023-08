Berliner Polizei macht grausige Entdeckung: Totes Baby im Auto

Berlin. In Berlin ist am Freitag ein totes Kleinkind entdeckt worden. Am späten Abend fuhr ein Mann vor einem Berliner Krankenhaus vor und gab an, dass in seinem Auto ein totes Baby läge. Grausamerweise behielt der Mann recht. Wie die "Bild"-Zeitung als erstes berichtet, wurde ein drei Monate alter Säugling aufgefunden, der keine Lebenszeichen von sich gab.

Polizei und Strafverfolgungsbehörde leiteten daraufhin sofort Untersuchungen ein. Einsatzkräfte veranlassten eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Mannes im Stadtteil Hohenschönhausen. Dort wurden zunächst Spuren sichergestellt.

Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang, wie ein Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Zu weiteren Details - etwa zur Todesursache oder wann das Kind gestorben ist - äußerte er sich aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. Er kündigte für Samstag eine gemeinsame Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft an.