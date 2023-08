Fahndung: Brutaler Angriff auf Touristen in Kreuzberg – Zeugen gesucht

Berlin. Mit der Bitte um Mithilfe wendet sich der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes an die Öffentlichkeit. Am Samstag, den 5. August 2023, gegen 22.15 Uhr, kam es in Kreuzberg zu einem körperlichen Angriff auf einen Touristen. Der 19-jährige Mann und seine Begleiterin waren im Bereich Hedemannstraße/Wilhelmstraße unterwegs, als drei Männer aus einem roten Pkw ausstiegen und den jungen Mann unvermittelt mit Schlägen und Tritten angriffen. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

20 bis 30 Jahre alt

etwa 180 cm groß

möglicherweise arabischstämmig

dunkle Haare

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat die Tat am 5. August 2023 beobachtet oder hat anderweitig sachrelevante Wahrnehmungen gemacht?

Wer hat zur Tatzeit einen roten Pkw im Bereich Hedemannstraße/ Wilhelmstraße gesehen und kann hierzu nähere Angaben (Kennzeichen, Kennzeichenfragmente) machen?

Wer kann sachdienliche Hinweise zu Tat, Tatverdächtigen oder Zeuginnen und Zeugen geben?

Das ermittelnde Fachkommissariat ist unter der Rufnummer (030) 4664 – 953528 und per E-Mail unter LKA535-Hinweis@polizei.berlin erreichbar. Natürlich kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden. (pb)