CSD in Berlin mit Widerstand gegen Wegner gestartet

Berlin. Am Sonnabendmittag haben sich tausende Menschen anlässlich des 45. Christopher Street Days in Berlin versammelt. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) eröffnete den Berliner CSD mit den Worten, es sei schön, so ein buntes Bild zu sehen. Sie bezeichnete dies als ein deutliches Zeichen zu für Freiheit. Man habe schon viel erreicht, aber es gebe auch noch viel zu tun. „Es gibt in der Tat eine Partei, die das nicht sehen will“, sagte sie bei der Auftaktveranstaltung an der Leipziger Straße. „Deshalb ist es umso schöner, dass so viele von euch hier und heute teilnehmen an diesem CSD“.

Es sei nicht selbstverständlich, dass Menschen so leben könnten. Sie erinnert an andere Länder, in denen queere Menschen eingesperrt werden, gefoltert oder gar getötet. „Auch die Diskriminierung in diesem Land wird immer größer und dagegen müssen wir uns wehren.“ Ihre Rede wird mit viel Beifall von den Teilnehmern gewürdigt.

Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, und Bärbel Bas (SPD), Präsidentin des Deutschen Bundestages, stehen bei der 45. Berlin Pride-Parade (CSD) auf einem Wagen zusammen.

Foto: Fabian Sommer/dpa

Berliner Senat will sich für die Erweiterung der Gleichheitsrechte im Grundgesetzt einsetzen

Anschließend gibt sie das Wort an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Er wirbt in seiner Rede um Anerkennung queeren Lebens und kündigt an, dass sich der Senat für die Erweiterung der Gleichheitsrechte im Grundgesetzt einsetzt. Er sprach davon, dass der CSD in Berlin eine wichtige Stimme im Kampf für Freiheit und Vielfalt, für Toleranz und Akzeptanz sei. Man erlebe überall auf der Welt, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden, so Wegner. Regierungen würden vermehrt gegen zivilgesellschaftliche Akteure vorgehen, Repressionen gegen Andersdenkende und Anderslebende nehmen zu. „Und wo Freiheitsrechte in Gefahr sind, wo Hass und Hetze um sich greifen, da gehören oft queere Menschen zu den ersten Zielen.“

Umso wichtiger sei gelebte Solidarität mit allen, die unterdrückt würden und der Einsatz für Gleichstellung und Respekt. „Wir wollen alles dafür tun, dass queere Lebensweisen in unserer Stadt genauso frei, offen und selbstverständlich gelebt werden können wie heterosexuelle.“ Allerdings stößt Wegner auf viel Widerstand. Einige Teilnehmer zeigen ihm den Mittelfinger und skandieren lautstark „Wegner muss weg“.

Die Rede des Regierenden Bürgermeisters von Berlin bei der Eröffnung des CSD wird von einigen Teilnehmern gestört. Sie rufen unter anderen „Wegner muss weg“ und zeigen ihm den Mittelfinger. via ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/EcOtYs4NmE — Julian Würzer (@wurzer_julian) July 22, 2023

Parade führt 7,4 Kilometer durch Berlin bis zum Brandenburger Tor

Anschließend soll der Demonstrationszug auf einer 7,4 Kilometer langen Strecke durch mehrere Berliner Stadtteile zum Brandenburger Tor führen, wo ein Bühnenprogramm geplant ist, das bis in die späten Abendstunden dauern soll. Das Motto des Berliner CSD lautet in diesem Jahr „Be their voice - and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!“

Bei der Demonstration durch Berlin sind nach Angaben der Veranstalter 77 Fahrzeuge dabei und damit weniger als im vergangenen Jahr mit fast 100. Wie schon 2022 fährt auch ein ukrainischer Truck beim Demonstrationszug mit. Außerdem beteiligen sich rund 100 Fußgruppen aus aller Welt.

Auch der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev zeigt sich am Rand des CSD in Berlin. Der Berliner Morgenpost sagt er, für ihn laute das Motto an diesem Tag „Pride with Ukraine - proud as Ukraine“. Vertreter aus der ukrainischen LGBTIQ seien für den CSD in Berlin nach Deutschland gereist, um hier ein Zeichen für Freiheit zu setzen. Denn das sei auch ein Signal an jene Menschen, die an der Frontlinie für Freiheit kämpfen würden. Auch dort gebe es alles, so Makaeiv. Er spricht von „diversity und equality“. „Freiheit ist das Schlüsselwort“, sagt Makaeiev. Dafür wolle er sich einsetzen.

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev zeigt sich am Rand des CSD in Berlin.

Foto: Julian Würzer

Polizei mit 1000 Einsatzkräften vor Ort

Unterdessen hat der frisch ernannte Berliner Queerbeauftragte Alfonso Pantisano habe laut eigener Aussage im Vorfeld der Parade die Polizei darauf hingewiesen, dass Straftaten vor allem bei der Abreise geschehen. „Dass sich Menschen aus unserer Community nicht trauen, an einem solchen Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, muss doch ein Alarmzeichen für unsere Stadt sein“, sagte er der Berliner Morgenpost.

Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass sie die An- und Abreise verstärkt im Blick hat. „Wir sind in öffentlichen Verkehrsmitteln auch mit zivilen Kräften unterwegs“, erklärte ein Sprecher. Heißt: Die Beamtinnen und Beamten treten nicht in Uniform in Erscheinung. Insgesamt ist die Polizei nach eigenen Angaben mit 1000 Einsatzkräften vor Ort. „Wir erwarten ein friedliches Fest“, so der Polizeisprecher. „Sollte es zu Straftaten kommen, werden wir konsequent vorgehen.“

Aktuell fliegt unser 🚁über dem #CSDBerlin, um sich einen Überblick zu verschaffen. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) July 22, 2023

53-Jähriger wurde einen Tag vor dem CSD in Berlin homofeindlich beleidigt und geschlagen

Erst gestern wurde ein Mann in Pankow homofeindlich beleidigt und schließlich körperlich angegriffen, so die Polizei. Der 53-Jährige habe eine Gruppe Jugendlicher in der S-Bahn-Linie 1 aufgefordert, das Rauchen einzustellen, woraufhin einer der Angesprochenen ihm aus dem Zug gefolgt sei, um ihm von hinten ins Gesicht zu schlagen.

Im vergangenen Jahr wurden nach Polizeiangaben drei Jugendliche im Anschluss an die CSD-Demonstration in Berlin-Mitte attackiert. Eine neunköpfige Gruppe soll das Dreiergespann vermutlich wegen seiner Bekleidung homofeindlich beschimpft haben. Der Vorfall endete mit einem Faustschlag ins Gesicht einer Jugendlichen. Bei einem weiteren Übergriff in der gleichen Nacht wurde ein Mann ebenfalls aus einer größeren Gruppe heraus homofeindlich beleidigt, wie die Polizei damals mitteilte. Am Boden liegend sei ihm gegen Kopf und Oberkörper getreten worden.

Der Berliner CSD ist eine der größten LGBTIQ-Veranstaltungen in Europa.

Foto: Fabian Sommer/dpa

Berliner CSD ist eine der größten Veranstalungen der queeren Community

Der Berliner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa. Die Teilnehmer wollen gegen die Benachteiligung von Lesben, Schwulen oder Transmenschen auf die Straße gehen und gleichzeitig gemeinsam feiern.

Der Christopher Street Day wird weltweit gefeiert. Zurück geht die Bewegung auf Ereignisse im Juni 1969, als Polizisten in New York eine Bar in der Christopher Street stürmten und so einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transmenschen auslösten.