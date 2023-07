Zucchero in Berlin: Italo-Musiker spielt die ganze Klaviatur

Berlin. Es ist fast so, als würden sich aus dem dämmrigen Schwarzlicht nicht nur mit zarten Nebelschleiern gefüllte gelbe Lichtkegel herausschälen, sondern auch einmal mehr einen vorwärts treibenden Rhythmus, über dem Zucchero rauer Bariton liegt. Der geht definitiv unter die Haut. Egal, ob der 67-Jährige italienisch oder englisch singt. Oder flehentlich heraus schreit "I Feel So Lonely Tonight". Das stimmliche Kraftpaket beherrscht neben Powertönen auch die ganz leisen Momente. Welche gefühlige Temperatur seine Lieder auch haben, das Publikum steht in jedem Fall Kopf.

Seit April 2022 ist Zucchero auf Welttournee. Letzten Sommer konnten die Berliner den italienischen Superstar noch beim Doppelkonzert mit Eric Clapton in der Waldbühne erleben. Diesen Sommer hat er sich mit der Mercedes-Benz Arena für die größte Halle der Stadt entschieden. Zum Glück, möchte man sagen. Denn indoor kommt der satte Sound seiner multinationalen, zehnköpfigen Band plus der Sängerin Oma Jali einfach perfekt rüber.

Im Gepäck hat der 67-Jährige nicht nur zahlreiche Hits, sondern auch viele Songs aus seinem vorletzten Album "D.O.C.", das er auch in einer Akustikversion vorgelegt hat. Er selbst startet mit einem aufmunternden "Allora" ein sitzenes Set auf einem kleinen Steg ins Publikum. Spielt das bluesige "Dune mosse", begleitet von einer jazzigen Trompete. Was für ein exzellentes Arrangement. Zum Niederknien. Davor bedankt er sich aber noch beim Publikum für die Geduld, weil das Konzert verschoben wurde.

Zucchero in Berlin: Perfekter Sound dank Mercedes-Benz-Arena

Dass seine große Liebe dem Blues und dem Bluesrock gehört, klingt immer wieder an. Aber Zucchero bedient mit seinen Songs auch andere Spielarten von Pop bis Funk, angereichert mit italienischer Leichtigkeit. Druckvoll mit sichtlicher Lust auf das Live-Event, versetzt er die nicht ganz ausverkaufte Arena dabei oft genug in Tanzstimmung. Seine grandiose Band sorgt mit einer Doppelbesetzung an Schlagzeug, einem fabelhaften Bläsersatz sowie Ausnahme-Instrumentalisten an Keyboard und Gitarren entfesselt nicht nur wuchtige Kompositionen, sondern versteht sich auch auf zurückgenommene Arrangements.

Der Italo-Rocker, der eigentlich Adelmo Fornaciari heißt, bekam seinen Spitznamen „Zucchero“, auf Deutsch „Zucker“, bereits als Kind von seiner Grundschullehrerin, die ihn einfach süß fand. Rund fünf Jahrzehnte später ist der Musiker indes vor allem für sein einzigartiges Timbre mit einem Touch Reibeisen bekannt.

Rock, Blues, Funk, Pop: Der Italo-Musiker spielt die ganze Klaviatur

Feinste Rocktracks wie "Baila" werden von schwelgerischen Balladen wie "Il volo" abgelöst. Neben Zuccheros markanter, unverwechselbarer Stimme machen die steten Wechsel der Genres und Tempi den Charme des Konzerts aus. Genauso wie die immer neuen Klangfarben, die jedem Song einen einzigartigen Twist geben. Aber es ist der Blues, der den Musiker und seine sensationelle westafrikanische Sängerin Oma Juli beim Duett "Facile" zu einer phänomenalen Performance antreibt. Allein für diese fünf Minuten lohnt sich der Konzertbesuch.

Ein weiterer Höhepunkt ist sein Duett "Misere" mit dem via Leinwand eingespielten legendären Tenor Luciano Pavarotti. Aber die Fans wollen natürlich noch mehr. Irgendwann stehen alle auf den Rängen und in der bestuhlten Arena, tanzen, singen, klatschen. Zucchero ist zwar kein Mann allzu vieler großer Worte und kommt locker mit wenigen Ansagen aus. Aber er und seine Band verwandeln die Arena mit ihrer mitreißenden Musik im Handumdrehen in eine Partyzone.