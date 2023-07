Lindemann feiert im Fetisch-Club KitKat – DJs fordern Boykott

Nach dem Rammstein-Konzert am Sonntag feierte Lindemann trotz Missbrauchs-Vorwürfen im KitKat. Nun fordern DJs einen Club-Boykott.

Berlin. In der Nacht auf Montag durfte Till Lindemann trotz Missbrauchsvorwürfe im Berliner Fetisch-Nachtclub KitKat feiern. DJ Iva Bodul, die zur selben Zeit dort auflegte, veröffentlichte auf Instagram einen Chat mit der Club-Leitung. Diese verteidigte den Einlass, weil das Thema Rammstein derzeit "schwierig" sei und man nichts Genaues wisse. Nun fordern DJs, das als frivol berüchtigte KitKat zu boykottieren.

Wie die "Berliner Zeitung" berichtet, bestätigte KitKat-Geschäftsführerin Kirsten Krüger, dass der umstrittene Sänger in der Nacht auf Montag im berühmten Nachtclub feierte. Zudem sei laut der Mail Lindemanns Tasche vom Türsteher nicht kontrolliert worden. Der als sexoffen bekannte Nachtclub trug sich damit Kritik von DJs ein.

Mehrere Frauen haben in den vergangenen Wochen – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Sie schildern als beängstigend empfundene Situationen. Bei Aftershowpartys soll es demnach auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann weist die Vorwürfe gegen ihn zurück. Seine Anwälte verweisen auf Behauptungen in sozialen Netzwerken, Frauen seien bei Konzerten "mithilfe von K.-o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr."

DJs fordern KitKat-Boykott nach Party mit Rammstein-Sänger Lindemann

Auch die anderen Mitglieder der Band waren in der Nacht auf Montag im Kitkat, bestätigte Krüger. Ob die Taschen von Rammstein kontrolliert wurden, könne sie aber nicht sagen. "Einen 'Promibonus' gab und gibt es aber, an dieser Stelle, bis heute nicht." Die "Berliner Zeitung" zitiert anonym aus dem Umfeld des KitKat, dass Lindemann auf keiner Schwarzen Liste gestanden habe. Dass er trotz der schwerwiegenden Vorwürfe in den Fetisch-Club eingelassen wurde, sei dem Fehler eines "überforderten Türstehers" geschuldet.

In der E-Mail, die DJ Iva Bodul auf Instagram veröffentlichte, heißt es, Lindemann kenne das Sicherheitspersonal teilweise aus früheren Besuchen. Zudem sei "im Club niemals etwas geschehen, was fragwürdig war, oft war auch seine Tochter dabei". Bodul, die in derselben Nacht im Club auflegte, schreibt von einer Nacht mit "einem sehr beschissenen Beigeschmack".

Ihrer Kritik schlossen sich weitere DJs aus der Berliner Raver-Szene an. DJ Max Marlon schrieb auf Instagram: "Raver:innen und DJs, boykottiert endlich aktiv und laut diesen Laden!" Eine weitere Künstlerin, die in der Nacht auf Montag im KitKat auflegte, distanziert sich ebenso: "Das ist ein absolutes No-Go". Und DJ Intaktogene warf der Leitung des Clubs vor, man "scheißt komplett auf die zig Aussagen von Frauen" , während man "lieber mit einem berühmten und mächtigen alten weißen Mann" spreche.

