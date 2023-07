Augezeichnet: Erster Polen-Guide für Feinschmecker

Der Michelin zeichnet Restaurants in Warszawa, Kraków und Poznań aus. Der Guide entstand in Kooperation mit der Polnischen Tourismusorganisation.

Warschau/Krakau/Posen. Polen hat sein erstes Zwei-Sterne-Restaurant. Die Tester von Michelin vergaben die hohe Auszeichnung an das Restaurant „Bottiglieria 1881“ in Kraków (Krakau). Jeweils einen Stern gab es für die Restaurants „Muga“ in Poznań (Posen) sowie „NUTA“ in Warszawa (Warschau).

Der erste Michelin-Guide für Polen entstand in Kooperation mit der Polnischen Tourismusorganisation. Er führt neben den drei Sterne-Restaurants weitere Top-Adressen aus den Metropolen Warschau, Krakau und Posen auf. Sieben Restaurants wurden mit dem Bib Gourmand für sehr gute Qualität zu einem günstigen Preis gewürdigt.

Weitere 39 Restaurants erhielten von den Testern eine Empfehlung. Mit dem Guide Michelin beginne „ein völlig neues Kapitel des polnischen Gastronomietourismus“, schätzt Rafał Szmytke, der Präsident der Polnischen Tourismusorganisation. Er rechnet damit, dass es jetzt noch mehr Genießer aus Europa und der Welt nach Polen ziehen wird.

Restaurant „Bottiglieria 1881“ in Krakau

s Restaurant „Bottiglieria 1881“ ist längst eine Institution in Polen. Küchenchef Przemysław Klima hatte es 2013 zusammen mit dem Weinliebhaber Robert Gumuliński das Restaurant im Krakauer Stadtteil Kazimierz mitbegründet, bevor er danach ein paar Jahre auf Wanderschaft ging. Diese führte ihn unter anderem ins Warschauer Restaurant „Atelier Amaro“, das 2013 den ersten Michelin-Stern in Polen erhielt. 2019 kehrte Klima als Chefkoch ins „Bottiglieria 1881“ zurück und wurde schon ein Jahr später selbst mit seinem ersten Stern ausgezeichnet.

Während das „Atelier Amaro“ ebenso wie ein zweites Sterne-Restaurant in Warschau während der Corona-Pandemie schloss, setzte Klima seinen kulinarischen Höhenflug fort. Für seine beiden Menüs verwendet er vor allem Produkte von handverlesenen Erzeugern aus der Region rund um Krakau. Die Gerichte werden in dem kleinen Restaurant vor den Augen der Gäste wie Kunstwerke gestaltet. Die kleine, aber feine Auswahl von Speisen korrespondiert mit einem umfangreichen Angebot an Weinen, zu denen auch eine Reihe von Spitzenerzeugnissen aus Polen und Mitteleuropa gehören. www.1881.com.pl

Restaurant „NUTA“ in Warschau

Das Warschauer Restaurant „NUTA“ erhielt seinen ersten Stern bereits gut ein Jahr nach seiner Eröffnung Anfang 2022. Gründer Andrea Camastra ist freilich kein Unbekannter in Polens Hauptstadt. Der aus Süditalien stammende Spitzenkoch, den die Liebe nach Polen führte, erhielt bereits für sein früheres Restaurant „Senses“ fünfmal hintereinander die begehrte Michelin-Auszeichnung. In seinem neuen, am Warschauer Königsweg gelegenen Fine-Dining-Restaurant verbindet Camastra meisterhaft polnische Traditionen mit mediterraner Leichtigkeit und asiatischen Aromen. Zur Auswahl für die Gäste stehen dort zwei Menüs. www.nuta.com.pl

Restaurant „Muga“ in Posen

Schauten sich die Michelin-Tester in den vergangenen Jahren für ihre Europa-Ausgabe nur Restaurants in den beiden größten Städten Warschau und Krakau an, so nahmen sie für den ersten polnischen Guide auch Posen mit unter die Lupe – und entdeckten dort mit dem „Muga“ gleich ein weiteres Restaurant auf Sterne-Niveau.

Bereits seit 2014 ist das unweit des historischen Marktplatzes gelegene Restaurant eine gute Adresse für feine saisonale Küche. Chefkoch Artur Skotarczyk überzeugt dort mit ausgewogenen Aromen und ästhetischer Perfektion bei den Gerichten. www.restauracjamuga.pl

