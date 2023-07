Flightright: Wie sich eine Berliner Firma für Fluggäste einsetzt

Berlin. Es ist das Jahr 2009 als der Jurist Philipp Kadelbach mit seiner Partnerin zu einem Termin mit einem Pfarrer fliegen wollte. Für eine ökumenische Hochzeit benötigt das Paar den Segen vorab. Doch am Flughafen kommt es zu Komplikation: Der Abflug wird kurzfristig storniert. Wegen Zeitdrucks bucht er für einige hundert Euro einen Ersatzflug. Am Ende schafft es das Paar gerade noch rechtzeitig, doch was zurück bleibt ist der Ärger. Anschließend stößt Kadelbach auf die europäische Fluggastrechte-Verordnung, die seit 2004 gilt.

So müssen Airlines ihren Fluggästen bei großen Verspätungen oder Stornierungen eine Pauschale zahlen. Kadelbach setzt die Forderung für sich selbst durch, später dann für Bekannte. Letztlich entwickelt er ein Geschäftsmodell daraus und gründet das Fluggastrechteportal Flightright im Jahr 2010. Neun Jahre später verkauft er es. So erzählt der heutige Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in Berlin und Postdam, Jan-Frederik Arnold, die Geschichte von Flightright.

Manchmal kommt es zu Gerichtsprozessen

Arnold sitzt im Hauptbüro an der Revaler Straße in Friedrichshain-Kreuzberg. Er ist seit vier Jahren dabei, auf zwei Etagen leitet er das Team von rund 160 Mitarbeitern, die größtenteils in Berlin arbeiten. Sie beschäftigten sich vor allem damit, die Pauschalen der Passagiere von den Airlines einzufordern – oft kommt es zu außergerichtlichen Vergleichen, manchmal auch zu Gerichtsprozessen.

Das besagte Geschäftsmodell von Flightright funktioniert dabei so: Sollte ein Flug eine Verspätung haben oder storniert worden sein, können Passagiere prüfen lassen, ob eine Entschädigungszahlung eingefordert werden kann. Hierzu geben sie unter anderen Start und Ziel des Flugs ein, den Reisetag und die Flugnummer. Mithilfe interner Analysen wird überprüft, ob eine Entschädigungszahlung in Frage kommt. „Wir kümmern uns dann darum, diese außergerichtlich durchzusetzen. Funktioniert das nicht, dann verklagen wir die Airline“, sagt Arnold.

400 Euro Entschädigung bei Verspätung auf einem Mittelstrecken-Flug

Den Verbraucher koste das ein Drittel der pauschalen Entschädigungszahlung. Wie hoch diese liegt, darüber wird noch zu sprechen sein. Das Risiko für Flightright, so Arnold, sei einen möglichen Prozess zu verlieren und am Ende die Gerichtskosten sowie den gegnerischen Anwalt zu bezahlen. Flightright ist dabei nicht das einzige Unternehmen, das diese Dienstleistung anbietet. Auch airhelp fordert die Entschädigung für seine Kunden ein, der ADAC informiert und verlinkt über seine Webseite zu dem Thema. Zudem können Passagiere eigenständig Anträge bei Airlines einreichen.

Das Geschäft von Flightright fußt auf jener europäischer Fluggastrechte-Verordnung, genauer Nr. 261/2004. Sie besagt, wenn der Ab-/ oder Zielflughafen in der Europäischen Union liegt, und eine europäische Airline den Flug durchführt, aber das Flugzeug mit mehr als drei Stunden Verspätung ankommt oder bis zu 14 Tage vor dem Abflug storniert wird, kann der Fluggast eine pauschale Entschädigung einfordern. Die Höhe richtet sich nach der Distanz des Flugs. Bei einer Kurzstrecke bis zu 1500 Kilometer sind es 250 Euro, bei einer mittellangen Strecke, etwa nach Fuerteventura, 400 Euro und bei einer Langstrecke, also meist nach Übersee 600 Euro. Die Pauschale ist dabei unabhängig vom Ticketpreis. Kostet der Flug für eine kurze Strecke nur 100 Euro, können dennoch 250 Euro bei etwa einer Verspätung anfallen. „Das wissen viele nicht“, sagt Arnold.

Nato-Übung Air Defender gilt als außergewöhnlicher Umstand

„Nur wenn die Airline nachweisen kann, dass ein außergewöhnlicher Umstand vorlag, muss sie nichts bezahlen“, sagt er. Darunter fallen etwa Unwetter. Aber auch die Nato-Übung Air Defender, für die im Juni Teile des Luftraums gesperrt wurden. „Ein dritter Fall sind Streiks, die die Airline nicht zu verantworten hat“, sagt Arnold. Er verweist auf Streiks im ersten Halbjahr 2023, wo Gewerkschaften das Sicherheitspersonal zur Niederlegung der Arbeit aufgerufen hatten. In der Folge kam es zu Problemen an Flughäfen. In diesem Fall, so Arnold, liege das Personal eben nicht im Einflussbereich der Airlines. Anders verhalte es sich etwa, wenn Piloten oder das Kabinenpersonal streikt. „Das gilt nicht als außergewöhnlicher Umstand“, sagt er.

Derzeit beschäftigt Flightright ein Fall aus dem Februar. Bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn hatte ein Bagger eine Leitung gekappt, in der Folge sind IT-Systeme und die Internetverbindung der Lufthansa ausgefallen. „Man kann sich fragen, warum hat die Lufthansa keine zweite Internetverbindung?“, sagt Arnold. Er ist der Auffassung, ein solches Unternehmen muss für solche Fälle planen. Dieser Argumentation nach könnte Fluggästen eine Entschädigung zustehen. „Wir haben erste Fälle vor Gericht gebracht, eine Entscheidung wird es in diesem Jahr noch geben.“

