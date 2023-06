Sexueller Übergriff auf 17-Jährige – Polizei bittet um Infos

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Bildes bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Am Sonntag, den 20. März 2022, soll der abgebildete Mann gegen 3.30 Uhr eine sexuell übergriffige Handlung an einer damals 17-jährigen Jugendlichen in einem Hotelzimmer in der Heidestraße in Moabit vorgenommen haben. Währenddessen soll er Foto- oder Videoaufnahmen von der 17-Jährigen gemacht haben.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-913555 oder per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.