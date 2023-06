Polizeihubschrauber über Schöneberg: Bewaffneter gesucht

Am Sonnabendvormittag fahndet die Polizei per Hubschrauber nach einem Mann. Der Gesuchte soll illegale Waffen bei sich tragen.

Schnell und beweglich: Der Hubschrauber der Polizei Berlin wurde am Sonnabendmorgen eingesetzt, um einen bewaffneten Mann in Berlin-Schöneberg zu suchen.

Berlin. Anwohner in der Nähe des Wittenbergplatzes in Berlin-Schöneberg dürften am Sonnabendmorgen durch die lauten Rotoren eines Hubschraubers geweckt worden sein: Die Polizei Berlin fahndete nach einem Mann, der mutmaßlich mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet war. Die Suche wurde laut Polizei nach rund eineinhalb Stunden abgebrochen. Gegen den Mann sei ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.

Der Gesuchte soll zuvor mehrere Gäste des Motel One Berlin-Tiergarten An der Urania angesprochen haben. Diese hätten während des Gesprächs bei dem Mann ein Messer und eine Pistole bemerkt und die Polizei alarmiert, nachdem sich der Unbekannte in Richtung Kurfürstenstraße entfernte – eine Bedrohung für die Gäste bestand nicht, gab ein Polizeisprecher auf Anfrage der Berliner Morgenpost an.

Um 7.30 Uhr sei die Polizei mit Einsatzkräften am Boden wie auch mit einem Hubschrauber angerückt. Um 9 Uhr sei der Einsatz beendet worden – erfolglos. Gegen den Unbekannten wird nun wegen illegalen Waffenbesitzes ermittelt.

Hubschrauber wegen Beweglichkeit und Geschwindigkeit wichtiges Einsatzmittel

Der Hubschrauber ist den Angaben des Sprechers zufolge deshalb zum Einsatz gekommen, um den flüchtigen und gegebenenfalls davonlaufenden Mann aus der Luft zu identifizieren. Aufgrund der Beweglichkeit und Geschwindigkeit sei der Helikopter ein wertvolles Einsatzmittel, das rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Neben der Fahndung nach Verdächtigen kommt der Hubschrauber, der von der Polizei Berlin und der Bundespolizei gemeinsam genutzt wird, auch bei der Suche nach Vermissten oder bei der Aufklärung aus der Luft zum Einsatz.

Erst im April lieferte sich der Polizeihubschrauber eine Verfolgungsjagd mit einem Motorradfahrer. Dieser war mit überhöhter Geschwindigkeit von Reinickendorf nach Neukölln unterwegs. Mit Hilfe der Beobachtungen aus der Luft konnte er schließlich gestellt werden.

