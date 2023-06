105 Feuerwehrleute vor Ort: Dachstuhl in Mitte brennt

Feuerwehrleute arbeiten in der Oranienburger Straße Ecke Auguststraße. In einem Dachgeschoss in Berlin-Mitte ist ein Brand ausgebrochen. Dort brannte es in einem ausgebauten Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Menschen wurden nicht verletzt. Insgesamt sind 105 Einsatzkräfte vor Ort. Warum genau das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar