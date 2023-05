Britisches Flair auf der Rennbahn: Hoppegarten im Stilfieber

10.200 Menschen pilgerten am Pfingstsonntag zur Galopprenbahn in Hoppegarten.

Berlin/Hoppegarten. Immer zu Pfingsten wird es auf der Galopprennbahn in Hoppegarten so richtig britisch. Dann weht ein Hauch Ascot über das weite Grün, nur eben ohne König und Königin. Zum einen, weil die Pferde auf Namen wie Lips King, Love Me, Frozen oder Lord of Time hören. Zum anderen, weil heute auch der eine oder andere prachtvoll gekleidete Zweibeiner den schnellen Rennpferden die Show stahl.

Gespickt mit Größen der Modebranche zeigte sich die Jury stilsicher.

Foto: Jörg Krauthöfer

10.200 zahlende Besucher strömten bei schönstem Frühsommerwetter und zur Freude von Rennbahn-Chef Gerhard Schöningh zum traditionellen Fashion Raceday nach Hoppegarten. Viele Herren kamen in feinen Anzügen gekleidet. Teilnehmer Christopher Hauswald zog mit einem übergroßen Zylinder auf seinem Kopf die Blicke auf sich. Die Damen trugen fantasievolle Kleider. Blumenmuster waren ein kleiner Trend. Stephanie Carliczek-Tetzner aus dem Panketal hatte sich zusammen mit ihrer Familie für einen neonfarbenen Auftritt entschieden. Vater Mirko kam in Blau, Sohn Henry trug einen grünen Anzug. Mutter Stephanie und Tochter Holly entschieden sich fürs rötliche. Dazu eine weiße Krawatte und Strohhüte mit Papierblumen. Das Quartett war schon von weitem gut zu erkennen.

Modejury in Hoppegarten: Promis und Fashion-Branche beim Galopprennen

Eine prominente Jury, bestehend aus Entertainerin Dagmar Frederic, Hoppegartens Grand Dame Tini Gräfin Rothkirch, Moderatorin Britta Elm, Modedesignerin Lana Müller, Hutdesignerin Paulina Stolze sowie die Stilikonen Günther Krabbenhöft und Britt Kanja, zog sich dann am späten Nachmittag zur Beratung zurück und kürte die Sieger fürs beste Outfit, den schönsten Hut und das beste Paar. Der Preis für den schönsten Hut ging an die Charlottenburgerin Anna Krasavatseva. Sie trug eine Kreation aus Ringen mit Perlen besetzt, inklusive eines gläsernen Tausendfüsslers.

Mit dieser Hutkreation sicherte sich die Charlottenburgerin Anna Krasavatseva den Titel für die schönste Kopfbedeckung.

Foto: Jörg Krauthöfer

Traditionell gaben sich auch zahlreiche Prominente auf der VIP-Tribüne die Ehre. Schauspieler Claus Theo Gärtner, der beinahe schon zum Rennbahn-Inventar gehört, verfolgte aufmerksam jedes der acht Rennen. Medienpsychologe Joe Groebel, Prinz Eduard von Anhalt, Modeexperte Jan-Henrik Maria Scheper-Stuke und Unternehmer Jörg Woltmann (KPM Berlin) mit Ehefrau Kerstin genossen die sportliche Atmosphäre.

Auch der Pferderennsport kam an diesem Pfingstsonntag nicht zu kurz. Im Hauptrennen, dem Diana Trial, freute sich Jockey Andrasch Starke auf Stute Kassada vom Gestüt Röttgen über einen grandiosen Zieleinlauf und über ein Preisgeld von 55.000 Euro.

Der nächste Renntag findet am 23. Juli 2023 in Hoppegarten statt. Einlass ist ab 10 Uhr.