Bessere #BERLINERLUFT: ZEICHEN SETZEN für Berlin

Bäume spielen eine bedeutende Rolle. Vor allem in Großstädten und haben sie zahlreiche Auswirkungen auf das städtische Leben.

Sie tragen bekannterweise maßgeblich zur Verbesserung der Luftqualität und zur Reduzierung der Luftverschmutzung bei. Denn in einer Umgebung, die oft von Schadstoffen belastet ist, filtern Bäume diese aus der Luft, indem Kohlendioxid aufgenommen und Sauerstoff produziert wird. Als natürliche Schattenspender regulieren sie außerdem das städtische Mikroklima und ermöglichen Verdunstungskühlung, wodurch sie zur Abkühlung der Umgebung beitragen.

Darüber hinaus haben Bäume eine positive Wirkung auf die Lärmminderung: Durch die Absorption und Reflexion von Schallwellen können Bäume den Geräuschpegel in belebten städtischen Gebieten reduzieren und so zu einer angenehmeren akustischen Umgebung beitragen.

Die Förderung der Biodiversität als natürlicher Lebensraum für Vögel, Insekten und andere Tierarten sowie positive Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden der Bewohner:innen sind nur einige weitere positive Eigenschaften, die Bäume in einer Großstadt einnehmen.

Mehr saubere Luft für Berlin

Es ist daher von elementarer Wichtigkeit, dass Städte die Rolle und den Wert von Bäumen erkennen und in ihre städtebauliche Planung integrieren. Durch die Schaffung von Grünflächen und die gezielte Bepflanzung kann so von den vielfältigen Vorteilen profitiert werden.

Ein Berliner Unternehmen hat genau das erkannt: Berlin Recycling entsorgt in Berlin fast alles und kümmert sich um eine nachhaltige Wiederverwertung. Nachhaltiges Handeln heißt aber auch, Impulsgeber, Gestalter und Förderer für ein lebenswertes und zukunftsfähiges Berlin zu sein. Mit der Initiative ZEICHEN SETZEN für Berlin sowie dem Baumpflanzprogramm #BERLINERLUFT verfolgen die Entsorgungsexpert:innen das Ziel, die Hauptstadt Stück für Stück grüner und lebenswerter zu gestalten sowie einen spürbaren Beitrag zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit zu leisten.

Berlin Recycling Baumpflanzaktion

Kleiner Beitrag – große Wirkung

Mit dem Programm #BERLINERLUFT soll die Luftqualität in Berlin verbessert werden mit dem Ziel möglichst viele Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen. Denn jeder Baum leistet einen wertvollen Beitrag für Berlin und macht die Hauptstadt lebenswerter. Zudem wird ein wichtiges Signal für die Bedeutung von sauberer Luft und einem gesunden Lebensumfeld gesetzt.

Im vergangenen März diesen Jahres war es wieder soweit: Berlin Recycling konnte gemeinsam mit der Unterstützung vieler engagierter Berliner:innen weitere neue Bäume für eine saubere und bessere #BERLINERLUFT pflanzen. Doch danach ist bekanntlich davor: Damit im Herbst 2023 wieder möglichst viele weitere Stadtbäume dazukommen, wird auch hier erneut die Unterstützung der Berliner:innen benötigt.

Bereits mit einem geringen monatlichen Beitrag oder mit einer Einmalspende kann ein ganz persönliches Zeichen für Berlin gesetzt werden. Denn: Dieser Beitrag wird von Berlin Recycling verdoppelt und in voller Höhe für den Kauf und die professionelle Pflanzung geeigneter Bäume eingesetzt.

Es gibt zahlreiche gute Gründe für mehr Bäume in Berlin. Die Schaffung neuer Grünflächen leistet insgesamt nicht nur einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen. Die Aktion #BERLINERLUFT steht genau dafür.

Machen Sie mit und helfen Sie uns dabei, Berlin grüner zu gestalten. Wenn Sie eine Bestellung für eine unserer Entsorgungsleistungen aufgeben, können Sie ganz einfach einen zusätzlichen Beitrag für unser #ZEICHENSETZEN Programm hinzufügen. Damit unterstützen Sie aktiv unsere Nachhaltigkeitsinitiative. Aber auch ohne die Bestellung einer unserer Leistungen haben Sie die Möglichkeit, die Initiative zu fördern. Sie können monatlich einen individuellen Betrag wählen, mit dem Sie ein Zeichen setzen wollen!

Auch Sie möchten ein Zeichen für die #BERLINERLUFT setzen, Berlin grüner gestalten und Baumpate werden? Dann können Sie sich direkt online bewerben.

Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Luftqualität in Berlin zu verbessern und die Stadt mit grünen und vitalen Bäumen zu bereichern. Setzen Sie ein Zeichen und seien Sie Teil der #BERLINERLUFT Initiative!

Wie alles begann

Am 13. Dezember 2022 war es endlich so weit: Die ersten Linden, Eichen, Ahorn- und Amberbäume wurden im Stadtgebiet von Berlin gepflanzt. Diese Bäume haben nun ein neues Zuhause gefunden und werden von engagierten Baumpaten betreut. #BERLINERLUFT hat das Ziel, eine große Anzahl neuer Stadtbäume in Berlin zu pflanzen und eine Community zu schaffen, die ein deutliches Zeichen setzt. Jeder einzelne Baum in Berlin leistet einen wertvollen Beitrag.