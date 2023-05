Mobilitätsgesetz verschoben: Das plant der schwarz-rote Senat

Der schwarz-rote Senat hat die Debatte über fehlende Teile des Mobilitätsgesetzes am Donnerstag abgesagt. So soll es nun weitergehen.

Berlin. Der neue schwarz-rote Senat hat am Dienstag überraschend beschlossen, die noch offenen Teile des Mobilitätsgesetzes noch einmal zu überprüfen – und will das bislang zusammenhängenden Abschnitte zu Wirtschaft und neuer Mobilität offenbar voneinander trennen. „Die Vereinbarung, die wir gestern getroffen haben ist, die unstrittigen Teile – dazu gehört der Wirtschaftsverkehr – sehr zügig ins Verfahren zu bringen“, sagte Berlins neue Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch der Berliner Morgenpost.

Das solle in den nächsten Wochen geschehen. Unnötige Verzögerungen solle es bei diesen Punkten nicht mehr geben, betonte Giffey. Andere Teile des Entwurfs sollen durch Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) noch einmal geprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. Dabei gehe es etwa um die Reduktion des Autoverkehrs, die im bisherigen Gesetzesentwurf vorgesehen ist, und die künftige Aufteilung des Straßenraums. Das Berliner Mobilitätsgesetz ist eines der großen Vorzeigeprojekte der vorherigen Koalition aus SPD, Grünen und Linken und beinhaltet auch bereits beschlossene Teile zum Radverkehr, Fußverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr.

Abschnitt zu neuer Mobilität sieht Reduktion des Raums für Autoverkehr vor

Eigentlich sollte der Entwurf für die noch ausstehenden Kapitel des Mobilitätsgesetzes an diesem Donnerstag im Abgeordnetenhaus debattiert werden. Dort wurde der Tagesordnungspunkt nun kurzfristig gestrichen. Im Abschnitt zu neuer Mobilität findet sich bislang ein Paragraf, der die „Förderung eines menschen- und stadtgerechten Verkehrs“ vorsieht. Unter "neuer Mobilität" verstehen die Macher des Gesetzes neue Technologien und innovative Verkehrskonzepte, die zur Mobilitätswende beitragen sollen. Bei den Punkten, durch die diese Förderung erfolgen soll, werden unter anderem der „Ausbau und die konsequente Umsetzung des Vorrangs des Umweltverbundes“, genannt, sowie „Maßnahmen zur Reduzierung und effektiveren Nutzung des Verkehrsraums für den fließenden und ruhenden motorisierten Individualverkehr“.

„Für mich war es ein wichtiger Punkt, dass die Punkte, die unstrittig sind, zügig eingebracht werden, und die Punkte, bei denen es noch Klärungsbedarf gibt, in einem zweiten Schritt folgen“, sagte Giffey. Das sei auch ein wichtiges Signal für die Berliner Wirtschaft, die auf das Kapital zum Wirtschaftsverkehr bereits seit Längerem wartet. Eigentlich sollten die beiden noch fehlenden Teile des Mobilitätsgesetzes bereits vor der Wahl im September 2021 vom damals noch rot-rot-grünen Senat beschlossen werden. Der Plan scheiterte aber an Differenzen zwischen vor allem SPD und Grünen. Auch damals ging es bereits um Formulierungen, die das Ziel eines reduzierten Autoverkehrs festschreiben sollten.

Linke und Grüne kritisieren Verschiebung der Debatte zum Mobilitätsgesetz

Am Dienstag hieß es in einer Mitteilung, der Senat wolle den Entwurf der noch offenen Kapitel des Mobilitätsgesetzes „im Hinblick auf die kommenden Richtlinien der Regierungspolitik“ einer Revision unterziehen. Der Senat prüfe, „an welchen Vorschlägen festgehalten und was im Sinne des Gemeinwohls der Stadt weiterentwickelt wird“, hieß es weiter.

Manja Schreiner erklärte in der Mitteilung, es brauche „angesichts der Herausforderungen gerade beim Wirtschaftsverkehr sinnvolle Regelungen für einen gut aufeinander abgestimmten Verkehrsmix und eine Raumaufteilung, mit der zugleich die Versorgung der Metropole und die Mobilität der Berlinerinnen und Berliner gesichert wird.“ Linke und Grüne hatten die Absage der Debatte am Abgeordnetenhaus kritisiert. Grünen-Fraktionschef Werner Graf sprach von einem „Rückschritt“ für die Verkehrswende und die Berliner Wirtschaft.