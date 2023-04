Hochhaus-Feuer: Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg

Am Sonnabend rückte die Feuerwehr mit 42 Einsatzkräften zu einem Brand in Prenzlauer Berg aus. Für eine Frau kam die Hilfe zu spät.

Berlin. Nach einem Wohnungsbrand am Sonnabend-Nachmittag in Prenzlauer Berg konnte eine Frau nur noch leblos geborgen werden. Alter und Identität sind laut eine Feuerwehrsprechers bislang unbekannt. Ein Notarzt habe den Tod festgestellt.

Die Feuerwehr wurde um 15.45 Uhr zu dem Hochhaus an der Hans-Eisler-Straße gerufen. Dort brannte es in der vierten der zehn Etagen. „Drei Personen mussten wir mit Brandfluchthauben in Sicherheit bringen“, so der Sprecher weiter. Insgesamt wurden zehn Menschen vor dem Haus medizinisch behandelt, wobei allerdings keiner ins Krankenhaus musste.

#Brand in #Prenzlauer_Berg. Derzeit sind wir mit 42 Kräften in der #Hans_Eisler_Straße im Einsatz. Es brennt eine Wohnung im 4.OG eines 10-gesch. Hochhauses. #Brandbekämpfung ist eingeleitet. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 8, 2023

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 50 Kräften vor Ort. Der Brand sei eine halbe Stunde nach Alarmierung gelöscht gewesen, so der Sprecher weiter. Gegen 16.40 Uhr sei die Einsatzstelle unter Kontrolle gewesen.