LKA bittet um Hinweise: Unbekannte Leiche aus Dahme gezogen

Berlin. Mit der Veröffentlichung von zwei Fotos eines unbekannten Toten bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts um Mithilfe bei der Identifizierung.

Am Donnerstag, den 16. Februar 2023, gegen 16.45 Uhr, wurde in Köpenick in Höhe des Grundstückes Gartenstraße 72, kurz vor der Charlottenstraße, an dem dortigen Bootsliegeplatz durch Bootseigner eine Leiche in der Dahme treibend entdeckt. Der Leichnam des Mannes wurde in der Folge durch die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei geborgen.

Aufgrund des Zustands der Leiche kann davon ausgegangen werden, dass der Körper nicht länger als 24 bis 48 Stunden im Wasser lag.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Identität des Mannes bisher nicht geklärt werden.

Beschreibung des Toten:

etwa 45 bis 55 Jahre alt

182 cm groß

93 Kilogramm schwer

schlanke Figur mit Bauchansatz

blau bis grüne Augenfarbe

dunkelblondes, kurzes Haar

sehr schlechter Zustand der Zähne

mehrere ältere kleine Narben am Hinterkopf

Narbe unterhalb des Nabels

Bekleidung:

schwarze Sweatshirt-Jacke mit Kapuze

schwarzer Fleece-Pullover mit blauen Schulter- und Armpartien

graues T-Shirt

blaue Jeans mit schwarzem Gürtel

blaue Boxershorts

schwarze Socken

braune, halbhohe Lederschuhe

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Wer vermisst einen Mann, der mit dem Toten in Verbindung gebracht werden kann?

Bilder des Toten finden Sie hier. Vorsicht: Die Bilder könnte auf sensible Betrachter verstörend wirken.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664 – 912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei Berlin.