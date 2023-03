Mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben

Klingt zu schön, um wahr zu sein? Keineswegs! Was, wenn man die eher ungeliebten Aufgaben einfach abtreten und so mehr Freiraum für sich genießen kann? Oda schenkt allen Berlinerinnen und Berlinern ab sofort zumindest ein kleines Stückchen mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben: Das Team der norwegischen Online-Supermarkt-Kette erledigt den Wocheneinkauf schnell und zuverlässig. Seit Februar ist das Start-up mit Deutschlands erster Filiale in der Hauptstadt vor Ort.

Viele haben schon einmal ihren Lebensmittel-Einkauf online erledigt – insbesondere während der Pandemie war dies eine willkommene und teils unabdingbare Alternative. Mittlerweile erledigt jedoch ein Großteil der Menschen seinen Einkauf wieder selbst – per Gang in die Filiale.

Aber warum diesen Service fortan nicht weiterhin in Anspruch nehmen und so eine Menge Zeit sparen, die man für schönere Dinge nutzen kann?

Foto: Oda Germany GmbH

Oda macht den Wocheneinkauf so einfach wie noch nie!

Jetzt mögen sich viele die Fragen stellen: Braucht Berlin einen weiteren Lieferdienst? Und warum sollte ich ausgerechnet bei Oda bestellen?

Die Antworten liegen ganz klar auf der Hand:

Auf jeden Fall! Weil Oda einen einwandfreien Service bietet.

Aber was macht Oda anders als andere Lieferdienste?

Oda bietet ein kompromisslos gutes Gesamtkonzept: Angefangen bei einer großen Auswahl frischer, regionaler Produkte, ein umfangreiches Biosortiment, einfacher Bestellverlauf sowie eine stets pünktliche und freundliche Lieferung.

Möglichen Bedenken, die einer Online-Lieferung im Wege stehen könnten, wirkt Oda effizient entgegen:

Frische – mit Garantie

Foto: Oda Germany GmbH

Wer glaubt, frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Fleisch sind „am frischesten“ im Supermarkt vor Ort erhältlich, der irrt: Odas Lebensmittel werden direkt vom Erzeuger zur Kundschaft geliefert – ohne unnötige Zwischenlagerungen und Transportwege. Frischer geht’s kaum!

Darüber hinaus garantiert Oda auf frische Ware eine Mindesthaltbarkeit, die im Online-Shop angezeigt wird.

Und sollte ein Produkt nicht den Vorstellungen entsprechen, erstattet Oda dessen Kaufpreis – ohne Wenn und Aber!

Das ist ein Versprechen!

Preise, die sich sehen lassen können

Foto: Oda Germany GmbH

Wer glaubt, die Preise eines Lieferdienstes liegen über denen eines Supermarkts, der irrt auch hier: Um stets günstige Preise anbieten zu können, nimmt das Oda-Team regelmäßige Vergleiche mit Märkten und Discountern vor. Eine Vielzahl an Produkten zu Discountpreisen, wöchentliche Angebote und Rabattaktionen runden das Angebot ab.

Darüber hinaus bietet die Oda-Eigenmarke „Jeden Tag“ über 500 Artikel zu stets günstigen Preisen.

Und was die Lieferung betrifft: Neukundinnen und -kunden zahlen im ersten Monat nach der Kontoerstellung ab einem Bestellwert von 40 Euro keine Gebühren.

Foto: Oda Germany GmbH

Auswahl? Aber klar!

Ein weiterer Irrglaube: Das Sortiment sei zu limitiert.

Bereits zum Start beinhaltet das Sortiment von Oda über 9.000 Produkte , die ebenso viel Vielfalt bieten als ein Supermarkt. Für den Wocheneinkauf ist alles dabei: von Obst und Gemüse, Milch- und Tiefkühlprodukte, Fleisch- und Backwaren über eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Lebensmitteln bis hin zu Getränkekisten und Haushaltsartikeln.

Neben der Zusammenarbeit mit zahlreichen regionalen und lokalen Erzeugern – etwa ein Viertel der Lieferanten – erlesenen Manufakturen und Start-ups, sind bei Oda zudem rund 20 typisch norwegische Produkte erhältlich.

Planung: Flexibler geht’s kaum

Foto: Oda Germany GmbH

Auch die Planung des Einkaufs lässt keine Wünsche offen: Egal, ob nach dem Aufstehen, in der Mittagspause, zwischen zwei Terminen – an sieben Tagen die Woche ist der Einkauf bei Oda möglich! Die Lieferung erfolgt zwischen 6 und 22 Uhr flexibel zur Wunschzeit direkt bis an die Haustür.

Kurzfristige Änderungen der Bestellung sind durch die späten Bestellfristen für den nächsten Tag zudem möglich. Generell gilt:

Bestellungen bis 21 Uhr werden am darauffolgenden Tag zwischen 6 und 14 Uhr geliefert.

Bestellungen bis 24 Uhr werden am darauffolgenden Tag zwischen 14 und 22 Uhr geliefert.

Etwas vergessen? Kein Problem: Die Bestellung kann am Vortag noch ergänzt werden.

Individuelle Einkaufslisten erleichtern zudem die Planung.

Klingt gut? Und noch besser: Durchschnittlich gewinnst du etwa drei Stunden die Woche mehr Freizeit!

Foto: Oda Germany GmbH

Und das ist längst noch nicht alles ...

Foto: Oda Germany GmbH

Oda bietet seinen Kundinnen und Kunden noch vieles mehr rund um den regulären Wocheneinkauf:

Rezepte

Keine Ahnung, was du kochen möchtest? Auf der Suche nach Inspiration? Auf www.oda.de gibt es eine große Auswahl an Rezepten für jeden Geschmack. Und das Beste: Wähle die Anzahl der Portionen, die du benötigst, und mit einem Klick sind sämtliche Zutaten in deinem Warenkorb.

Keine Ahnung, was du kochen möchtest? Auf der Suche nach Inspiration? Auf gibt es eine große Auswahl an Rezepten für jeden Geschmack. Und das Beste: Wähle die Anzahl der Portionen, die du benötigst, und mit einem Klick sind sämtliche Zutaten in deinem Warenkorb. Pfandrückgabe

Flaschen, Dosen, Getränkekisten – alle Mehrwegverpackungen, die mit Pfand ausgezeichnet sind, kannst du ebenfalls ganz einfach bei Oda „loswerden“. Halte sie einfach an der Tür bereit, dann werden sie bei der Lieferung wieder mitgenommen. Selten war Pfandrückgabe so einfach!

Flaschen, Dosen, Getränkekisten – alle Mehrwegverpackungen, die mit Pfand ausgezeichnet sind, kannst du ebenfalls ganz einfach bei Oda „loswerden“. Halte sie einfach an der Tür bereit, dann werden sie bei der Lieferung wieder mitgenommen. Selten war so einfach! Liefergebiet

Der hauseigene Oda-Lieferdienst ist im gesamten Berliner Stadtgebiet mit seinen Flitzern unterwegs – von Spandau bis Köpenick. Mit Sicherheit auch in deinem Bezirk. Hier kannst du nachschauen.

„Life Hacks“ mit Oda: So holst du das meiste aus deinem Einkauf raus

Foto: Oda Germany GmbH

Foto: Oda Germany GmbH

Um den Wocheneinkauf so einfach wie möglich zu gestalten, bietet Oda zahlreiche „Life Hacks“. So können unter anderem hilfreiche Filter genutzt und individuelle Einkaufslisten erstellt werden. Du kannst deinem Konto weitere Telefonnummern hinzufügen und spezielle Eco-Lieferzeitfenster auswählen, um das Klima zu schonen.

Besonders easy: die Barcode-Funktion. Scanne ein Produkt deiner Wahl bei dir zuhause und bei Verfügbarkeit wird es automatisch in deinen Einkaufswagen gelegt.

Und last but not least: Wünsche. Du hast dein Lieblingsprodukt nicht gefunden? Dann teile das dem Oda-Team ganz einfach unter hallo@oda.com mit und nach Prüfung ist es möglich, dass es ins Sortiment aufgenommen wird.

Du möchtest dich selbst überzeugen?

Mit dem Gutscheincode „MOPO10“ erhältst du auf deinen ersten Einkauf bei Oda 10% Rabatt bei einem Mindestbestellwert in Höhe von 40 Euro (ausgenommen sind Tabakwaren, Alkohol, Pfand und Liefergebühr).

Der Gutschein gilt nur für Neukundinnen und -kunden und ist pro Person einmalig einlösbar. Gültig bis 30.04.2023. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.