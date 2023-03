U6: Ersatzverkehr zwischen Alt-Mariendorf & Unter den Linden

Stillstand in der U-Bahn: Passagiere müssen sich zwischen dem Bahnhof Alt-Mariendorf und Unter den Linden auf eine Störung einstellen.

Berlin. Am frühen Freitagmorgen ist es auf der U-Bahnlinie 6 zu einer technischen Störung gekommen. Beinträchtigt sind Passagiere zwischen dem Bahnhof Alt-Mariendorf und der Station Unter den Linden. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) bekannt gab, haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Ersatzverkehr per Bus eingerichtet.

Guten Morgen aus der @VIZ_Berlin. Die #Straßen und #Autobahnen sind wieder frei befahrbar! Nur bei der #U6 gibt es eine #Linienunterbrechung wegen einer technischen Störung. Betroffen: U -Bf Alt-Mariendorf <> Unter den Linden. Ein Bus-Ersatzverkehr ist eingerichtet! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) March 3, 2023

Betroffen ist auch der Streckenabschnitt zwischen Kurt-Schumacher-Platz und der Station Wedding. Die VIZ ruft dazu auf, die gesperrten Strecken mit der S-Bahn zu umfahren. Zwischen Tempelhof und Wedding verweist sie auf die Alternativen U2, U7 und U8.