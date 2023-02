Bäume sind eine unverzichtbare Ressource für das Wohlergehen der Menschen und der Umwelt. Sie produzieren Sauerstoff, filtern Feinstaub, regulieren das Mikro-Klima in der Stadt, bieten das Habitat zahlreicher Lebewesen und sind zudem einfach schön anzusehen. Vor allem in belebten Großstädten wie Berlin sorgt jeder einzelne Baum für einen zukunftsfähigeren und nachhaltigeren Lebensraum, denn er spielt nicht nur eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des natürlichen Gleichgewichts der Ökosysteme, sondern kann auch dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern. Mit der Aktion #BERLINERLUFT macht Berlin Recycling die Hauptstadt ein Stück grüner.

Jeder Baum leistet einen wertvollen Beitrag und macht die Stadt ein Stück grüner und lebenswerter.

Foto: City-Press

Für ein zukunftsfähiges und lebenswertes Berlin

Jetzt gemeinsam die Lebensqualität in Berlin verbessern.

Foto: City-Press

Berlin Recycling entsorgt in Berlin fast alles und kümmert sich um eine nachhaltige Wiederverwertung. Nachhaltiges Handeln heißt aber auch, Impulsgeber, Gestalter und Förderer für ein lebenswertes und zukunftsfähiges Berlin zu sein. Mit der Initiative ZEICHEN SETZEN für Berlin sowie der Aktion #BERLINERLUFT möchte das regionale Unternehmen möglichst viele kleine und große Steine ins Rollen bringen. So soll ein spürbarer Beitrag zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit in unserer lebhaften, kreativen und bunten Hauptstadt geleistet werden.

Die Aktion #BERLINERLUFT ist eine Initiative, die sich dafür einsetzt, die Luftqualität in Berlin zu verbessern. Ziel ist es, möglichst viele Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen. Jeder Baum leistet einen wertvollen Beitrag für Berlin und macht die Hauptstadt lebenswerter. Zudem wird ein wichtiges Signal für die Bedeutung von sauberer Luft und einem gesunden Lebensumfeld gesetzt.

Erste Schritte ins Grüne

Der Anfang ist bereits gemacht: Die ersten Linden, Eichen, Ahorn- und Amberbäume wurden gepflanzt und befinden sich in der Obhut der sogenannten Baumpaten. Insgesamt 51 Gewerbetreibende und Privatpersonen haben seit Mitte 2022 ihren persönlichen Nachhaltigkeitsbeitrag geleistet und dafür gesorgt, dass Berlin grüner wird. Im Frühjahr 2023 soll die Aktion nun fortgesetzt und die nächsten Bäume gepflanzt werden. „Wir sind zuversichtlich und werden alles dafür tun, dass schon Ende des Jahres zahlreiche Bäume in Berlin wachsen werden“, so die Verantwortlichen des Berliner Entsorgungsunternehmens.

Berlin Recycling Baumpflanzaktion

Baumpaten gesucht

Je nach Standortgegebenheiten wird die zu pflanzende Baumart ausgewählt.

Foto: City-Press

Durch die Initiative sollen die Bewohner:innen dazu ermutigt werden, umweltbewusst zu handeln und ihren Beitrag zu einer besseren Luft- und Lebensqualität in Berlin zu leisten.

Sie haben einen geeigneten Standort in Berlin, an dem einer der Bäume gepflanzt werden kann und an dem er möglichst für Jahrzehnte das Berliner Stadtklima positiv beeinflussen wird? Sie haben Lust darauf, Verantwortung für einen Baum zu übernehmen und sich um sein Wohlergehen zu kümmern, damit er wächst und gedeiht? Dann bewerben Sie sich als Baumpate und nehmen Sie einen Baum in Ihre Obhut. Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, dafür zu sorgen, dass es Ihrem Baum an nichts fehlt. Insbesondere nicht an ausreichend Wasser in den heißen Sommermonaten. Die Pflege ist besonders in den ersten Jahren wichtig, da der Baum hier noch besonders anfällig ist. Jederzeit stehen Experten den Baumpaten dabei beratend zur Seite.

Mit der Aktion #BERLINERLUFT sollen möglichst viele Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden.

Foto: City-Press

So funktioniert die Baumpflanzaktion

Die beiden wichtigsten Voraussetzungen, um Baumpate zu werden, sind der passende Standort sowie die Übernahme der Verantwortung. Ein geeigneter Standort für den Baum kann zum Beispiel das Gelände einer Schule, einer Kita, eines Vereins, eines Unternehmens oder auch das Privatgrundstück sein. Wichtig dabei ist, dass die vorgesehene Fläche als Standort für den Baum hinsichtlich Größe, Lage und Beschaffenheit geeignet ist. Zusätzlich benötigt Berlin Recycling die Genehmigung, den Baum dort pflanzen zu dürfen.

Je nach Standortgegebenheiten wird in Absprache mit den Experten einer Berliner Baumschule die zu pflanzende Baumart ausgewählt. Dazu zählen „klassische Baumarten“, die mit den klimatischen Veränderungen zurecht kommen (z.B. kegelförmiger Spitzahorn, Winterlinde oder Stieleiche). Aber auch „Bäume für morgen“, wie beispielsweise der Amberbaum, die Eberesche oder der Fächerblattbaum (Ginkgo Biloba).

Doch auch wer keinen geeigneten Standort aufweisen kann, kann die Nachhaltigkeitsinitiative unterstützen. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, bei der Bestellung neuer Tonnen monatlich einen beliebigen Beitrag beizusteuern, der in voller Höhe dafür eingesetzt wird, geeignete Bäume für die Pflanzaktion zu erwerben. Auch mit einer monatlichen Spende ohne (weitere) Entsorgungsleistung können Sie ein Zeichen setzen und einen Beitrag dazu leisten, Berlin grüner zu machen.

Jetzt Baumpate werden!

Es gibt viele gute Gründe, warum Berlin mehr Bäume haben sollte. Die Schaffung neuer Grünflächen leistet insgesamt nicht nur einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen. Mit der Aktion #BERLINERLUFT wird zu einer lebenswerteren Zukunft beigetragen.