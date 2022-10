Mikroplastik: Studie zeigt Umweltbelastung durch Grafitti

Berlin. Ein Forschungsteam der Freien Universität Berlin hat die Folgen für die Umwelt durch Graffiti-Kunst untersucht und alarmierende Schlüsse gezogen. Die Wissenschaftler um Biologieprofessor Matthias C. Rilling nahmen Proben aus dem Umfeld der berühmten Graffiti-Wand, die den Mauerpark vom Areal des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark trennt. Das Ergebnis: Die höchste Mikroplastikkonzentration, über die jemals in der wissenschaftlichen Literatur berichtet wurde.

Hundertetausende Mikroplastikpartikel pro Kilogramm Boden

„Unsere Ergebnisse liefern erste Hinweise darauf, dass die Sprühlackierung, eine Technik mit einem breiten Anwendungsspektrum von der Industrie bis zur Kunst, ein bisher unbemerktes Erbe an umweltbelastender Mikroplastik in Böden hinterlässt“, warnte Rillig. Hunderttausende Mikroplastikpartikelchen fanden die Forscher demnach in einem Kilogramm trockenem Untergrund in mehreren Proben.

Um zu ermitteln, ob die Mikroplastikbelastung im Boden durch Sprüh- oder Anstrichfarbe ausgelöst oder durch andere Verschmutzungsquellen verursacht wurde, entwickelte das Team der Freien Universität eigens ein neues Analyseverfahren, bei der Mikroplastik in verschiedene Gewichtskategorien eingeteilt werden können. Dabei zeigte sich, dass Mikroplastik vom Graffitisprühen im Boden vorhanden war und das zum Teil in sehr hohen Teilchenzahlen.

Der Mauerpark in Prenzlauer Berg ist ein Mekka für Graffiti-Künstler. Schöne Wandbilder sorgen hier aber für eine Rekordkontamination mit Mikroplastik im Boden.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Biologe fordert Folgestudie zu Industrie-Lack und Bodenlebewesen

Mit den Erkenntnissen erhofft sich der Forschungsleiter mehr Aufmerksam für die Thematik Bodenkontamination: "Angesichts der großen Menge an Lack-Mikroplastikpartikeln, die wir in dieser Fallstudie finden, schlagen wir dringend vor, dass die ökologischen Auswirkungen von Lack-Mikroplastik im Boden ein Schwerpunkt zukünftiger Studien sein sollten."

Auch für die Industrie leitete Rilling Rückschlüsse aus der Bodenanalyse im Berliner Viertel Prenzlauer Berg ab. Das Forscherteam plädiert für eine Überwachung der Spritzlackierung größerer Strukturen, die in geschlossenen Räumen nicht beschichtet werden können, um das Risiko einer Umweltkontamination zu verringern.

In welchem Ausmaß in betroffenen Böden lebende Tiere und Pflanzen durch die Kontamination beeinträchtigt werden, war nicht Gegenstand der Untersuchung. Allerdings leite sich aus den Erkenntnissen der aktuellen Studie die Maßgabe ab, künftig auch Untersuchungen in diese Richtung anzustrengen, wie die Wissenschaftler betonten.