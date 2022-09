Mit dem Fahrrad über den Laufsteg

Berlin. Die Shows der Tiroler Designerin Rebekka Ruétz gehören schon seit vielen Jahren zur Berliner Fashion Week. Am Mittwochnachmittag zeigte sie ihre Frühjahrs- und Sommerkollektion 2023 im Telegraphenamt an der Monbijoustraße in Mitte.

Eines der Markenzeichen der Österreicherin sind All-Over-Prints. Auch in ihrer aktuellen Kollektion spiegeln sich diese wider — vor allem in floralen Mustern. Dabei betont Ruétz die Alltagstauglichkeit: Einige der Models radelten über den Laufsteg, andere hatten Kopfhörer auf den Ohren. Ruétz setzte auf schwarz, weiß, silbermetallic und Rosatöne, spielte mit goldenen Elementen und Schmuck. „poetic.“, „fragile.“, „alive.“: Neben aufwendigen Kleidern liefen die Models in schwarzen Statement-Pullovern mit weißer Schrift über den Laufsteg im Telegraphenamt.

Zuvor hatte das Schmuckunternehmen „Thomas Sabo“ seine schlichten Schmuckstücke aus 925er-Sterling-Silber, 18-karätigem Gelb- und Weißgold zwischen Sträußen aus Schnittblumen ausgestellt. Als besonders farbenfroh fiel die „Rainbow Collection“ auf. Im „China Club“ zeigte das Unternehmen am Mittwochmittag unter anderem auch Schmuckstücke seiner neuen Marke „Saboteur“ — eine Mischung aus Mystik und Minimalismus.

Hinter „Saboteur“ steckt Thomas Sabo, sein Sohn Santiago und seine Frau Rita. Bei der neuen Schmuckmarke setzt das Trio auf ressourcenschonende Materialien und Herstellungsverfahren. Der Designer lockte einige prominentere Gäste: Die Schauspielerinnen Mariella Ahrens und Nova Meierhenrich sowie der Schauspieler Guido Broscheit mit seiner Freundin kamen zur Sabo-Party. Auch Noëlla, „Germanys Next Topmodel“ Viertplatzierte, wurde gesehen. Am frühen Nachmittag erschien Mateo Jasik von Culcha Candela im „China Club“. Am Abend sollte noch Designer Lucas Meyer-Leclère seine diesjährige Kollektion „Sensible Ensemble” präsentieren.