AfD in Berlin: Auto von Politiker brennt in Mahlsdorf

Berlin. In der Nacht hat in Berlin wieder ein Auto gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand am frühen Morgen in der Müllerstraße in Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf) ein Opel komplett in Flammen. Durch die Flammen wurde ein davorstehender VW ebenfalls beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.

Unser Familienfahrzeug wurde angezündet. Es wird uns aber nicht einschüchtern. Mehr Infos: https://t.co/9JeTo1xbxa — Vadim Derksen 🇩🇪 (@realDerksen) September 14, 2021

Das Auto gehört dem AfD-Politiker Vadim Derksen. Er twitterte am Vormittag: "Unser Familienfahrzeug wurde angezündet. Es wird uns aber nicht einschüchtern." Derksen ist Kandidat für die Abgeordnetenhauswahl. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail