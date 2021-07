Nur drei Brandenburger Bahnhöfe haben WLAN-Hotspot der Bahn

In einem Smartphone an einem S-Bahnhof wird das WLAN der Deutschen Bahn (DB) angezeigt.

Potsdam. Weniger als ein Prozent der 308 Brandenburger Bahnhöfe haben einen WLAN-Hotspot der Deutschen Bahn. Nur auf den drei Stationen Brandenburg/Havel Hauptbahnhof, Potsdam Hauptbahnhof und Prenzlau (Uckermark) bietet die Bahn ihren Fahrgästen eine kostenlose Einwahl mit ihren Mobilgeräten ins Internet an, wie aus der Antwort des Verkehrsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der Linksfraktion des Landtages hervorgeht. Noch in diesem Jahr sollen die Bahnhöfe in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Flughafen Berlin-Schönefeld folgen.

Nach Angaben des Ministeriums sind in Brandenburg weitere 25 Stationen der Deutschen Bahn "perspektivisch" für ein freies WLAN in der Planung. Ein konkreter Zeitpunkt könne allerdings nicht genannt werden, hieß es.

Allerdings haben einige Kommunen Bahnhofsvorplätze angemietet, die mit WLAN-Hotspots ausgestattet sind, erläuterte das Ministerium. Darüber hinaus sei dies auch im Umfeld von Bahnhöfen möglich, wenn WLAN-Hotspots auf kommunalem Eigentum errichtet worden seien. Damit seien insgesamt 27 Brandenburger Bahnhöfe oder Bahnhofsvorplätze im Rahmen eines Projekts der Landesregierung mit WLAN ausgestattet.

Brandenburgs Landtag hatte die Landesregierung im Juni 2017 aufgefordert, auf allen landeseigenen Standorten einen kostenfreien WLAN-Zugang zu installieren. Im April 2018 startete das Wirtschaftsministerium das Vergabeverfahren für bis zu 1500 öffentlichen Hotspots. Als Vodafone ein Jahr später den Aufbau des WLAN-Netzes startete, war nur noch von 1200 Sendeeinrichtungen die Rede. Der Netzaufbau endete im März dieses Jahres.

Im Schienenpersonenverkehr werden die Züge laut Ministerium nach und nach mit freiem WLAN ausgestattet. Dies sei der Fall bereits in den Fahrzeugen der Netze Mitteldeutsche S-Bahn, Elektro-Netz Nord und Spree-Neiße. Da der öffentliche Personennahverkehr den Landkreisen und kreisfreien Städten unterstehe, habe die Landesregierung keine Daten über die Ausstattung der Haltepunkte und kommunalen Fahrzeuge mit freiem WLAN, hieß es.

