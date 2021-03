Corona-Pandemie Gartencenter in Brandenburg geöffnet - So lief der erste Tag

Es wird wohl zu Einkaufstourismus für Frühblüher und Balkonpflanzen kommen. In vielen Bundesländern können die Menschen wieder selbst im Gartencenter einkaufen - in Berlin noch nicht.

Am Montag haben die Pflanzencenter in Brandenburg erstmals wieder geöffnet. In Berlin müssen sie noch geschlossen bleiben.