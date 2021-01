Parteien SPD will Eigenbedarfskündigungen verbieten

Die Berliner SPD wird an diesem Wochenende in einer per Videoschalte abgehaltenen Klausur der erweiterten Parteispitze ihr Wahlprogramm für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus im September beschließen. Obgleich sich Spitzenkandidatin Franziska Giffey auf fünf wesentliche Punkte beschränken möchte, umfasst der Entwurf des Papiers 100 Din-A-4-Seiten.