Coronavirus: Berlins Familienunternehmer kritisieren Homeoffice-Kontrollen

Ermöglichen wirklich alle Betriebe in Berlin Homeoffice? Der Senat will das kontrollieren. Das sorgt für Kritik.

Der Landesverband übt Kritik an den Kontrollen - das Personal sollte stattdessen lieber in Gesundheitsämtern eingesetzt werden.

Berlin. Der Landesverband der Familienunternehmer hat die angekündigten Kontrollen zur Umsetzung der Homeoffice-Pflicht in Berliner Unternehmen scharf kritisiert. Der Landesvorsitzende von „Die Familienunternehmer“ in Berlin, Stefan Schröter, sagte am Donnerstag, dass das für die Kontrollen abgestellte Personal viel dringender in den Gesundheitsämtern benötigt werde.