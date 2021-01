Erzbistum Berlin stellt neue Studie zu sexueller Gewalt vor

Das Canisius-Kolleg in Berlin-Tiergarten: Der Skandal um zwei Jesuiten-Patres, die in den 1970er- und 80er-Jahren zahlreichen Schülern sexuelle Gewalt antaten, löste eine breite Debatte und ein Umdenken aus.

Warum Neues zum Skandal am Canisius-Kolleg in Berlin-Tiergarten in dem Gutachten des Erzbistums nicht zu erwarten ist.

Berlin. Die Taten schockierten: Ende Januar 2010 deckte die Berliner Morgenpost auf, dass am katholischen Canisius-Kolleg in Tiergarten mehrere Jesuitenpatres Schülern systematisch sexuelle Gewalt angetan hatten. Die Taten hatten in den 1970er- und 80er-Jahren stattgefunden. Bekannt wurden sie durch einen Brief des damaligen Schulrektors, der sich Ende 2009 an 600 ehemalige Schüler gewandte hatte, um sich im Namen des Ordens zu entschuldigen - er selbst war zum Tatzeitpunkt selbst noch nicht an dem Kolleg tätig gewesen.