Holocaust-Überlebende berichtet auf Zoom

Politische Jugendarbeit im Bezirk ist in der Pandemie schwierig. Ein Zeitzeugengespräch fand am Holocaust-Gedenktag online statt.

Projekte der politischen Jugendbildung sind in Treptow-Köpenick durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Das trifft auch auf die Begegnung mit Zeitzeugen am Holocaust-Gedenktag und 76. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung zu. Das Köpenicker Projekt Begegnung, das Zentrum für Demokratie und die TKVA, bezirkliche Fachstelle für Vielfalt und gegen Antisemitismus, haben das Treffen mit einer Holocaust-Überlebenden in diesem Jahr ins Internet verlegt. Rund 60 Teilnehmer, die meisten von ihnen Schülerinnen und Schüler aus Berlin, trafen die 94-jährige Zipora Feiblowitsch am Mittwoch in einem Videogespräch auf der Plattform Zoom.