Coronavirus in Berlin: Mutation B.1.1.7 breitet sich aus

Pandemie Coronavirus-Mutation breitet sich in Berlin aus

Berlin. In Berlin werden immer mehr Infektionen mit der britischen Variante des Coronavirus bekannt. „Es werden stündlich mehr“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nach der Senatssitzung am Dienstag. Im Zusammenhang mit dem Ausbruch im Vivantes Humboldt-Klinikum in Reinickendorf sind bislang 26 Fälle bekannt geworden. Dabei handelt es sich um 13 Patienten und elf Mitarbeitende, im Vivantes Klinikum Spandau werden zwei weitere Patienten versorgt, die zuvor im Humboldt-Klinikum lagen.