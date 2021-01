Betreutes Wohnen statt Einfamilienhäuser

Landeseigene, unbebaute Einfamilienhaus-Grundstücke sollen künftig in Erbpacht an soziale Träger vergeben werden.

Berlin. Unbebaute landeseigene Einfamilienhausgrundstücke sollen ab sofort umgewidmet und per Erbpachtvertrag an soziale Träger vergeben werden. Insgesamt rund 40 landeseigene Einfamilienhausgrundstücke seien auf diese Weise bereits für neue Nutzungen bereit gestellt, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Dienstag mit. Weitere Grundstücke werden demnach derzeit geprüft. Die Erbbaurechtsverträge werden in der Regel für die Dauer von 90 Jahren geschlossen.