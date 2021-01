Polizisten sichern den Einsatzort bei einer Razzia gegen einen arabischen Familienclan in Kreuzberg.

Kriminelle Banden kooperieren stärker in Berlin. Die Polizei muss daher stärker mit anderen Behörden zusammenarbeiten.

Landeskriminalamt Das neue Miteinander in der organisierten Kriminalität

Berlin. Die Zeiten ändern sich – und die kriminellen Banden ändern sich mit ihnen: Hier Rocker und dort vietnamesische Banden, hier die russische Mafia und dort arabische Clans: Das Bild voneinander abgeschotteter Gruppierungen der organisierten Kriminalität mag seine Berechtigung gehabt haben. Doch es passt nicht mehr. Denn die Banden in Berlin sind flexibler geworden und arbeiten mitunter zusammen. Das sagte Stefan Pietsch, der Leiter des Bereichs Organisierte Kriminalität (OK) im Landeskriminalamt (LKA), am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.