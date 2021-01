Monika Grütters: "Wir werden ein Zurück zur Kultur erleben!"

Kulturstaatsministerin Monika Grütters will ein größeres Rettungspaket für die Kultur durchsetzen.

Bislang waren für das Rettungsprogramm "Neustart Kultur" eine Milliarde Euro vorgesehen, wovon rund 90 Prozent bereits "verbindlich vergeben" seien. Das rechnete Monika Grütters am Freitag in Berlin vor. Jetzt will die Kulturstaatsministerin für die Szene weitere 1,5 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt erstreiten und verteilen.