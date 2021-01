BR Volleys können wieder mit Grankin und Tuja planen

Das Lazarett der Berliner Volleyballer lichtet sich. In Giesen will das Team sich vor dem Liga-Gipfel gegen Friedrichhafen einspielen.

Berlin. Das Wichtigste für den Moment ist wohl die Perspektive, dass der Kader wieder Form annimmt. Wochenlang mussten die BR Volleys auf den russischen Zuspieler Sergej Grankin verzichten wegen zweier Muskelfaserrisse. Angreifer Samuel Tuja plagte sich mit einem Sehnenanriss im Sprunggelenk herum. Kurz vor dem großen Duell Mitte nächster Woche gegen den Tabellenführer der Volleyball-Bundesliga aus Friedrichshafen wäre Volleys-Chef Kawah Niroomand froh, „wenn sie etwas Spielpraxis bekämen“.

Erhalten sollen sie diese am Sonnabend in Hildesheim, wo der Tabellenzweite bei den Grizzlys Giesen gastiert (19 Uhr/sporttotal.tv). Was nach zuletzt sieben Siegen in Folge nach einer leichten Aufgabe für die Berliner aussieht, will Trainer Cédric Énard dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Auch Patch kann vielleicht schon wieder mitspielen

„Coach Itamar Stein arbeitet mit seinem Team kontinuierlich gut und entwickelt es weiter“, sagt Énard über den Tabellenachten, der um den Sprung in das Play-off kämpft und daher sehr gefährlich erscheint. Eine Einschätzung, die auch Niroomand teilt: „Giesen verfügt über eine solide Mannschaft, die sich von den Ergebnissen her bisher etwas unter Wert verkauft hat.“

Nach einem guten Start in das neue Jahr mit zwei Erfolgen verlangt Énard nun etwas mehr von seiner Mannschaft. „Wir wollen uns gegenüber den Duellen mit Unterhaching und dem VCO weiter steigern“, sagt der Franzose, der vor allem einen konzentrierten Start bei Block und Annahme von seinen Spielern erwartet. Mit etwas Glück kann Énard auch bereits wieder auf den us-amerikanischen Diagonalangreifer Benjamin Patch zählen, der Heilungsverlauf seines Außenbandrisses ist jedenfalls positiv. Gerade im Hinblick auf das Spiel nächsten Mittwoch gegen den Erzrivalen aus Süddeutschland, in dem es darum geht, ob die Berliner sich noch eine Chance auf den ersten Tabellenplatz erhalten können, wäre jede Verstärkung willkommen.