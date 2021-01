„Jauch-Kuppel“ aus Schöneberg in Düsseldorf angekommen

Die "Jauch"-Kuppel ist in Düsseldorf angekommen. Bis sie wieder als Veranstaltungsort auf dem in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt geplanten Campus genutzt wird, wird die Stahlkonstruktion, in ihre Einzelteile zerlegt, eingelagert.

Berlin/Düsseldorf. Das ging dann doch ein bisschen schneller als erwartet. Statt am Freitag konnte bereits am Donnerstag der letzte Lkw in Düsseldorf in Empfang genommen werden. Sechs von ihnen waren nötig, um die in gut 3000 Einzelteile zerlegte „Jauch-Kuppel“ von Schöneberg in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt zu transportieren. Alles verlief reibungslos, teilte die Euref AG am Freitag mit. Zehn Jahre lang diente die Kuppel auf dem Euref-Campus als Event-Location.