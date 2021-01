Schule in Berlin: Erleichterungen beim Abitur für Schüler

Klausuren werden während der Pandemie meist in Turnhallen geschrieben - dort ist genug Platz, damit die Abiturienten mit viel Abstand voneinander die Prüfung ablegen.

Berlin. Die Berliner Abiturienten des diesjährigen Jahrgangs 2020/21 werden gewisse Erleichterungen erhalten, damit sie auch unter Pandemiebedingungen eine faire Ausgangslage für ihr Abitur haben. "Wir werden von unserer Seite alles ausschöpfen, was wir ausschöpfen können, um diesen Schülern mehr Lernzeit zu ermöglichen", sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) im Bildungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Unmittelbar vorher hatte sie an einer Besprechung der Kultusministerkonferenz (KMK) teilgenommen, in der die Abiturprüfung im Zentrum stand. Dort wurden bundesweit "Eckpunkte" festgelegt, auf die sich alle Bundesländer geeinigt haben.