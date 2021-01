Erste Beschwerden von Arbeitnehmern wegen Homeoffice-Regeln

Die Verordnung tritt erst kommende Woche in Kraft - doch schon jetzt gingen in Berlin beim Landesamt für Arbeitsschutz Beschwerden ein.

Berlin. Die erwarteten neuen Vorgaben zum Homeoffice haben in Berlin schon am ersten Tag zu Protesten von Beschäftigten gegen ihre Arbeitgeber geführt. Beim Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (Lagetsi) waren bis zum Donnerstagnachmittag zwei Beschwerden eingegangen, obwohl die Verordnung des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil (SPD) zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Arbeitswelt erst kommende Woche in Kraft treten wird.