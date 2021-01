200 Jahre Konzerthaus - Jubiläum mit Hindernissen

Das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt als winterliche Straßenszene auf einer Postkarte von Franz Skarbina (1910).

Das Schauspielhaus feiert sein 200-jähriges Bestehen. Programmdirektor Ulf Werner spricht über das Jubiläum in der Pandemie.

Berlin. In den 200 Jahren des Bestehens haben sich eine Reihe von Anekdoten rund ums Schauspielhaus am Gendarmenmarkt in Mitte angesammelt. Im Haus selbst verweist man gern auf den Parkettplatz 23. Dort saß ein weitgehend verhasster Theaterkritiker namens Theodor Fontane, den wir heute als Brandenburg-Durchwanderer und Berlin-Chronist zu schätzen wissen. Nach einem guten Jahrzehnt als Apotheker hatte sich Fontane entschlossen, lieber als freier Schriftsteller zu arbeiten. 1870 begann seine Karriere als Theaterkritiker. Da er seine Rezensionen gern mit Th.F. signierte, bespöttelten ihn seine Gegner als „Theater-Fremdling“. Fontane selbst fand das lustig.